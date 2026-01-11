我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

密西西比滅門血案 24歲男槍殺6人 連7歲童也不放過

加速趕超SpaceX 中國將新增逾20萬顆衛星

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國2025年12月申請新增20萬顆衛星，意味著衛星頻軌資源申請已上升至國家戰略層面。示意圖。（取材自微博）
中國2025年12月申請新增20萬顆衛星，意味著衛星頻軌資源申請已上升至國家戰略層面。示意圖。（取材自微博）

據國際電信聯盟（ITU）官網顯示，中國在2025年最後一周向ITU申報了多個衛星星座計畫，申報總規模超20萬顆。與此同時，美國聯邦通信委員會（FCC）批准下一代衛星星座計畫，授權馬斯克旗下的SpaceX在現有已部署8000顆衛星的基礎上，增加部署運營7500顆Gen 2星鏈衛星。顯示中美衛星競爭白熱化。

科創板日報報導，本次衛星頻譜軌申報運營主體全面擴容，涉及中國星網、上海垣信、中國移動、中國電信、無線電頻譜開發利用和技術創新研究院（無線電創新院）、國電高科、航天馭星、銀河航天等多家公司機構。

其中，規模最大的兩個星座為無線電創新院CTC-1和CTC-2，衛星規模均為9萬6714顆。公開訊息顯示，無線電創新院於2025年12月30日在雄安新區登記註冊，是中國無線電管理技術領域首家以技術創新和成果轉化為目標的新型研發機構。

上證報報導，綜合上海社會科學院信息研究所副所長丁波濤及頭部商業衛星公司的專家分析，這意味著衛星頻軌資源申請已上升至中國國家戰略層面。無線電創新院作為中國衛星互聯網「國家隊」，整合產業資源，發揮中國超大規模市場優勢，加快中國產業趕超SpaceX。

國際電聯在2019年曾對星座運營商更新部署節點要求，即在報請發射材料後的7年後，非地球同步軌道衛星星座運營商們，需要在2年內發射10%的衛星，5年內發射50%，並在7年內全部部署完成。若星座項目未能按這些節點或在總共14年的所給時間內發射足夠多的衛星，其頻譜權利將按屆時實際發射數量按比例縮減。

由於衛星頻譜與軌道資源具有稀缺性，採「先到先得」分配，且有階段性投放要求，進一步加速了全球太空資源競爭。國際電聯統計數據，低地球軌道理論上可容納衛星總數約6萬顆。截至2025年5月12日，全球在軌低地球軌道衛星數量約為10824顆，當前低地球軌道資源的利用率約為18.0%。

中郵證券數據顯示，目前美國在軌航天器數量全球領先，占比達75.94%，中國約佔全球數量的9.43%。中美雙方仍有一定的差距。

SpaceX 太空 馬斯克

上一則

暌違8年多 加拿大總理13日訪中料將討論貿易等議題

延伸閱讀

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」
中國官媒公布沈伯洋住所衛星照 台外交部：喪失文明底線

中國官媒公布沈伯洋住所衛星照 台外交部：喪失文明底線
星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性

星鏈2026年計劃降低衛星軌道 減少碰撞提升安全性
北京控星鏈兩度危險抵近中太空站 擠占頻軌還被詐團利用

北京控星鏈兩度危險抵近中太空站 擠占頻軌還被詐團利用

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈