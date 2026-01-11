「死了麼」App暴紅／中國「孤獨經濟」 估值5.8兆元

我的頻道

中國新聞組／北京11日電
一款名為「死了麼」的應用程式為獨居人群提供安全預警，但因直白名稱暴紅。示意圖。（路透資料照片）
一款名為「死了麼」的應用程式為獨居人群提供安全預警，但因直白名稱暴紅。示意圖。（路透資料照片）

第7次人口普查數據顯示中國單身人口已達2.46億，獨居戶佔比攀升至25%。中國社科院2023年的調查顯示，38%的受訪者每周社交頻次不足1次。廣泛存在的「群體性孤獨」，催生了規模達5.8兆元人民幣(約8300億美元)的「孤獨經濟」市場，以安全守護為核心的細分賽道也悄然崛起。

大公報報導，市場上與「死了麼」類似的嘗試早已存在：「公安110」App「一鍵救助」可10秒上傳報警信息，部分健康App綁定智能手環實現生理數據被動預警。這些產品不僅滿足了獨居人群的安全需求，更一定程度上緩解了他們的孤獨和焦慮。

用戶討論也不斷延伸產品邊界。有網友半開玩笑地說：「建議出個『殯葬一條龍』App，像美團下單一樣，有人上門處理後事。」戲謔中折射出深層需求：從「活著被確認」到「身後有安排」，獨居人群對全生命周期的安全托底正形成新消費預期。

業內人士指出，隨著老齡化加速與青年獨居常態化，圍繞「孤獨安全」的需求將持續釋放。「這不是短期情緒消費，而是結構性剛需。」一位數字健康領域投資人表示，巨大的市場潛力在於能否整合物聯網硬件、人工智能算法、本地生活服務及應急響應網絡，構建從風險預防、即時警報到緊急救援，甚至後續服務的完整生態。

App 人口普查 人工智能

