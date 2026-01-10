小米二手車價大跳水：SU7半年跌5萬、Ultra跌了15萬人民幣

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
曾被稱為中國「理財產品」的小米汽車，如今已成為二手車商的燙手山芋。圖為小米電動車SU7 Ultra。（中新社）
曾經被稱為中國「理財產品」的小米汽車，如今已成為二手車商的燙手山芋。近期小米二手車行情出現大幅下滑，三款車型中，上盤半年的SU7 價格跌了人民幣5萬元（約7212美元），SU7 Ultra跌了人民幣15萬元（約2萬1635元）、跌幅最大，YU7則相對跌幅較小。

業內普遍預測，未來幾個月內，小米SU7二手車均價可能還將下探人民幣2萬元左右。「現在大家都在想辦法盡快出手，擔心新一代SU7正式上市後，現款車型會進一步縮水。」

杭州日報報導，具體來看，懂車帝數據顯示，當前小米SU7二手車均價人民幣20.7萬元，相比一個月前價格下跌超過人民幣7000元。

從行駛里程來看，車況較新的準新車（約行駛百公里內）普遍較新車價格低約人民幣2萬元；上牌半年左右、行駛約1萬公里的車輛，價格差距通常在人民幣5萬元；而當里程超過2萬公里時，貶值幅度超過8萬元。當前全中國最低價的SU7、行駛6萬公里僅售人民幣15.3萬元。

比SU7貶值速度更快的是SU7 Ultra，這款2025年年初上市的旗艦車型新車落地價在人民幣53萬元左右。懂車帝數據顯示，當前全中國均價為人民幣41.2萬元，二手準新車較原價普遍下跌超過人民幣10萬元。部分1萬公里左右二手車跌幅更是超過人民幣15萬元。

曾經加價人民幣2萬元才能買到的「地表最速四門電車」，如今已成為車商手上的燙手山芋。而相比上述兩款車型，YU7的貶值幅度相對較小，準新車的跌幅基本在人民幣1萬元以內。

如今，二手車商在評估收購小米汽車時已變得極為謹慎。有車商表示，先前以人民幣24萬元收購的小米SU7，現在即使虧人民幣2萬元也難找到買主。目前車行內仍積壓多台庫存，市場看似有價，實則成交量清淡。

當前，只有在車況正常且價格明顯低於行情時，車商才會考慮接車。在評估收購價時，需綜合考量車輛狀況、市場供需、品牌口碑等多重因素，尤其是必須為未來可能的降價預留空間。「現在行情變化太快，幾乎一天一個價，誰也不敢長時間囤車。」該車商補充。

