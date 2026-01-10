我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

16歲曾引退 20歲華裔花滑明星劉美賢要征戰冬奧

「最快女護士」近況曝光 辭職後攜夫開直播 稱白岩松是恩人

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「最快女護士」張水華近日與丈夫王岢一同現身社交平台直播，主動回應外界關心的近況與未來規劃。(取材自大河報)
「最快女護士」張水華近日與丈夫王岢一同現身社交平台直播，主動回應外界關心的近況與未來規劃。(取材自大河報)

「最快女護士」張水華辭去醫院工作後，持續成為輿論關注焦點。近日張水華與丈夫王岢一同現身社交平台直播，主動回應外界關心的近況與未來規劃。張水華表示，開直播主要是希望分享跑馬拉松相關經驗，與網友交流訓練心得，暫時沒有直播帶貨的計畫；她也在直播中談及過往工作經歷、跑步生活與後續賽事安排。

綜合大河報、揚子晚報、紫牛新聞報導，這是張水華自1月2日宣布辭職後，再次嘗試以直播方式與網友互動。近日她曾開啟辭職後首場直播，而1月8日的直播則由丈夫全程陪同，吸引超過7000人同時在線觀看。張水華在直播中提到，自己過去在醫院任職期間擁有正式編制，職稱為主管護師，並表示醫院與同事對她都相當照顧，彼此關係融洽。談及先前與運動品牌361度解約一事，她僅簡短表示「361度很好，合作了兩年」，丈夫王岢也補充，目前雙方並無新的合作進展。

張水華在直播中亦回顧自身爭議源頭。2025年8月底，她以福建醫科大學附屬第一醫院護士身分，奪下哈爾濱馬拉松國內女子組冠軍，並於賽後受訪時呼籲支持調休跑馬拉松，引發輿論熱議。其後，醫院於2025年12月發布聲明，認定其存在違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休等情形，給予警告處分並取消評優資格。張水華也在直播中提及，央視主持人白岩松曾兩度公開為她發聲，稱對方是自己的「恩人」，並表示白岩松本身也熱愛跑步。

張水華在直播中介紹丈夫王岢的背景，對方畢業於天津大學化工專業，曾從事化工行業，現經營乾洗店，亦為馬拉松愛好者，夫妻二人因跑步結緣，育有一名10歲兒子。談及後續賽事，張水華透露自己已中簽武漢馬拉松，但是否參賽仍視身體狀態而定，並非特邀選手；至於廈門馬拉松，王岢則表示需在調整後再做決定。面對網友詢問是否會直播帶貨，張水華再次強調，目前直播僅作交流用途，尚無商業帶貨安排。

「最快女護士」張水華表示，開直播主要是希望分享跑馬拉松相關經驗，與網友交流訓練心...
「最快女護士」張水華表示，開直播主要是希望分享跑馬拉松相關經驗，與網友交流訓練心得，暫時沒有直播帶貨的計畫。(取材自揚子晚報)
護士張水華曾奪下哈爾濱馬拉松國內女子組冠軍，於賽後受訪時呼籲支持調休跑馬拉松，引...
護士張水華曾奪下哈爾濱馬拉松國內女子組冠軍，於賽後受訪時呼籲支持調休跑馬拉松，引發輿論熱議。其後，遭醫院認定其存在違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休等情形，給予警告處分。(取材自大河報)

武漢

上一則

內地客去年砸177億美元買港樓 1.4萬伙也創高 最愛啟德區

下一則

「四方髮型肖主任」賣完抖音帳號賣快手 稱轉行賣珠寶虧大了

延伸閱讀

申萬期貨年終獎領導拿30萬 員工僅1萬質疑不公遭停職

申萬期貨年終獎領導拿30萬 員工僅1萬質疑不公遭停職
刷單造假？ 千萬粉絲網紅帶貨只成交4單 廠商怒報警

刷單造假？ 千萬粉絲網紅帶貨只成交4單 廠商怒報警
網信辦新規 數字人主播納入監管 AI生成內容要標識

網信辦新規 數字人主播納入監管 AI生成內容要標識
直播到一半冷氣掉下來 她大怒點名電商卻翻車

直播到一半冷氣掉下來 她大怒點名電商卻翻車

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...