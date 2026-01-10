「最快女護士」近況曝光 辭職後攜夫開直播 稱白岩松是恩人

「最快女護士」張水華近日與丈夫王岢一同現身社交平台直播，主動回應外界關心的近況與未來規劃。(取材自大河報)

「最快女護士」張水華辭去醫院工作後，持續成為輿論關注焦點。近日張水華與丈夫王岢一同現身社交平台直播，主動回應外界關心的近況與未來規劃。張水華表示，開直播主要是希望分享跑馬拉松相關經驗，與網友交流訓練心得，暫時沒有直播帶貨的計畫；她也在直播中談及過往工作經歷、跑步生活與後續賽事安排。

綜合大河報、揚子晚報、紫牛新聞報導，這是張水華自1月2日宣布辭職後，再次嘗試以直播方式與網友互動。近日她曾開啟辭職後首場直播，而1月8日的直播則由丈夫全程陪同，吸引超過7000人同時在線觀看。張水華在直播中提到，自己過去在醫院任職期間擁有正式編制，職稱為主管護師，並表示醫院與同事對她都相當照顧，彼此關係融洽。談及先前與運動品牌361度解約一事，她僅簡短表示「361度很好，合作了兩年」，丈夫王岢也補充，目前雙方並無新的合作進展。

張水華在直播中亦回顧自身爭議源頭。2025年8月底，她以福建醫科大學附屬第一醫院護士身分，奪下哈爾濱馬拉松國內女子組冠軍，並於賽後受訪時呼籲支持調休跑馬拉松，引發輿論熱議。其後，醫院於2025年12月發布聲明，認定其存在違規兼職取酬、以虛假理由獲取調休等情形，給予警告處分並取消評優資格。張水華也在直播中提及，央視主持人白岩松曾兩度公開為她發聲，稱對方是自己的「恩人」，並表示白岩松本身也熱愛跑步。