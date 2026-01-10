「自由菠菜」火出圈 日銷量狂飆10倍 讓河南農戶翻身

我的頻道

中國新聞組╱北京10日電
網友「天津秀姐」展示她買到的「自由菠菜」。(取材自封面新聞)
一把看似普通的菠菜，近日卻在網路掀起不小風潮。河南省扶溝縣一場因「自由的菠菜」而引發的助農熱潮仍在延燒，讓當地一款幾乎被市場遺忘的老品種，意外站上流量舞台中央。

封面新聞報導，這波熱度源於去年底，一名帳號為「天津秀姐」的網友在社群平台發布開箱影片，展示自己從電商平台購買的菠菜。影片中，菠菜葉片寬大、色澤深綠、未經捆紮，她形容這是「顆顆分明、一點委屈都不受的『自由菠菜』」。與超市裡整齊卻略顯拘束的菠菜形成鮮明對比，短時間內吸引大量關注。

隨著「自由的菠菜」話題迅速衝上熱榜，扶溝縣一種名為「趴地黑木耳菠菜」的本地老品種隨之暴紅。原本每日僅2000、3000單的銷量，短短數日暴增至數萬單，讓農戶與助農團隊措手不及。

負責推廣的助農主播「小齊同學」坦言，這股流量來得又急又猛。她說，趴地黑木耳菠菜並非新品，而是當地種植多年的傳統品種，與直立生長的常見菠菜不同，該品種貼地生長、葉片厚實、口感清甜，幾乎沒有澀味，深受消費者青睞。

然而，這種菠菜的缺點也很明顯：產量低、成本高。普通菠菜畝產可達3000、4000斤，但趴地菠菜僅1000多斤，加上種子價格偏高，過去幾年種植面積逐漸縮減。若非價格理想，農戶往往寧願改種其他作物。

去年7月，小齊開始系統性經營助農帳號，並成立趴地菠菜合作社，帶動周邊農戶種植約1300畝。起初銷售平穩，直到「自由的菠菜」暴紅，才迎來轉捩點。

訂單暴增也帶來現實挑戰。趴地菠菜必須人工採收、分揀，無法機械化作業。為了趕單，小齊動員附近三個鄉鎮、約500、600名婦女下田採摘，仍供不應求。即便如此，對曾因雨水受災而心灰意冷的農戶而言，這波銷售高峰無疑是一劑強心針。

小齊表示，她並不打算止步於菠菜，而是希望藉此打造扶溝縣蔬菜的區域品牌，讓更多在地作物被市場看見。對農戶而言，「自由的菠菜」不只是流行語，更象徵著老品種與新通路交會後，為農業帶來的全新可能。

視頻爆火後，河南扶溝縣菠菜銷量呈10倍增長。(取材自封面新聞)
河南 電商

詐騙家族設12空殼公司 虛假培訓騙港府105萬美元補助

鞋放定位器查妻出軌 醋夫拿剔骨刀當街砍了情夫

