Talkie受美青少年歡迎…MiniMax掛牌漲109% 市值千億港幣寫AI歷史

中國人工智慧大模型MiniMax 9日在香港掛牌上市，首日股價即翻倍，成全球首個千億港幣市值AI上市公司。(路透)

中國人工智慧 大模型公司 MiniMax 9日正式在香港交易所掛牌上市，首日股價大漲109%，市值一舉突破千億港元，達1066.93億元(港幣，下同，約137.3億美元)，不僅刷新全球AI 企業從成立到上市的最快紀錄，也成為全球首家以商用多模態大模型為核心、且市值站上千億的上市公司，引發市場高度關注。

綜合媒體報導，MiniMax（上海稀宇科技）本次IPO以每股165港元定價，為發行區間上限。上市當日股價開盤即上漲逾42%，盤中持續走高，終場收報345元。市場認購熱度驚人，公開發售部分獲得超過1800倍超額認購，國際配售亦達37倍，合計募資約55.4億元，顯示資本市場對其技術與成長性的高度認可。

彭博報導，這家從遊戲領域起家、跨足社群與影音締造不錯成績的AI新創企業，MiniMax獲得來自阿里巴巴 與阿布達比主權財富基金支持，是中國境內「後ChatGPT時代」首批上市的生成式AI公司之一。

報導指出，成立於2021年12月的MiniMax，總部位於上海，專注於文本、語音與視覺等多模態融合的通用人工智慧（AGI）技術，是目前全球少數具備全模態自研能力的AI公司之一。不同於更早上市的對手智譜，專攻企業端方案，MiniMax更聚焦於消費端應用，旗下有兩款熱門程式：一款是名為「Talkie」社交App，成功打入美國青少年族群並迅速竄紅，讓公司在2025年前三季營收、一舉突破7000萬美元。其次則是海螺AI（Hailuo AI），主打讓用戶生成產出高品質影片，直接對戰OpenAI的 Sora模型。

報導說，在權威測評中，MiniMax的語音模型Speech 02 力壓國際巨頭位列全球第一；影片模型Hailuo 02在Artificial Analysis評測中排名全球第二；2025年10月發表並開源的文本模型MiniMax M2即躋身全球前5、開源第一，成為首個躋身全球前5的中國開源大模型。

招股書顯示，截至2025年9月，MiniMax 產品已覆蓋全球超過200個國家與地區，個人用戶逾2.1億人，企業與開發者用戶超過10萬。隨著用戶規模快速擴張，營收亦大幅成長，從2023年的346萬美元，躍升至2024年的3052萬美元；2025年前三季營收達5344萬美元，年增率超過170%，其中海外市場收入占比逾70%。