我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影子艦隊偷運油 過去1年目的地是中國

委內瑞拉同意合作 川普：取消對第二波攻擊

想吃嗎？湖南餐館推「石槽火鍋」 老闆保證：豬沒用過

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
容器像豬食槽的火鍋火了， 老闆說是用老石頭改造，豬沒用過。（取材自封面新聞）
容器像豬食槽的火鍋火了， 老闆說是用老石頭改造，豬沒用過。（取材自封面新聞）

湖南永州一餐館近日推出「石槽火鍋」，引發熱議。不少網友調侃：像極了小時候家裡的「豬槽子」。對此，餐館老闆席一飛表示，衛生和安全沒有問題，藝術來源於生活，這些石槽都是經過拋光打磨的，很安全，並保證「豬沒用過」。

來源：YouTube

封面新聞報導，席一飛表示，石槽鍋並非直接挪用舊豬食槽，而是由老石頭改造而成，已經投用了一個多月。目前店裡僅有兩口這樣的石槽鍋，且每次使用後都會拆卸清洗，保證衛生。

根據網友發布的視頻，「石槽鍋」由整塊老青石打造而成，呈長條形。上菜時，服務員會先將清洗乾凈的「石槽鍋」擺放在定製的支架上，點燃炭火後，「石槽鍋」逐漸升溫，再倒入提前熬製好的湯底，待湯沸騰後，就可以動筷子開燙了。

為了配合「石槽鍋」的燙煮體驗，用於加湯的壺和盛菜的勺子，都是「大號版」，被網友戲稱「餵豬感拉滿」。

席一飛表示，他在永州經營了六年的餐飲生意，前後投入了400多萬元（人民幣，下同，約57萬美元）在餐廳的風格打造上。

餐館上新「石槽火鍋」，被調侃神似「豬食槽」。（視頻截圖）
餐館上新「石槽火鍋」，被調侃神似「豬食槽」。（視頻截圖）

「我們占地不算小，主打文旅農家樂模式，能同時容納40多桌客人，以圍爐吊鍋、草莓採摘、釣魚，以及當地特色美食等田園農趣為主。」

席一飛說，2025年底，為適應經濟環境變化，團隊尋求經營的新突破口，「想做些有亮點、消費不高的項目吸引顧客。」這一突破口，最終落在他收藏多年的老石頭上。

「我以前做過古玩生意，平時喜歡收老物件，院子裏堆了不少石缸、石凳、石鼓。」席一飛說，結合店內經營多年的石鍋系列菜品，他萌生用石槽做火鍋的想法。「想換個更有反差感的容器，這些老石頭剛好派上用場」。

一個多月前，「石槽火鍋」亮相：長方形槽狀，長約1米、寬約30厘米、深10多厘米。石槽底部平整光滑，外側是石頭質地的粗獷。

面對「營銷噱頭、劍走偏鋒」的質疑，席一飛坦言：「營銷效果很明顯，很多客人都是慕名而來，食客們都很喜歡。」他表示，「石槽火鍋」8人份一桌，人均消費30至50元，「它更像是一個引流產品，讓更多人知道我們山莊，進而體驗其他項目」。

容器像豬食槽的火鍋火了， 老闆說是用老石頭改造，豬沒用過。（取材自封面新聞）
容器像豬食槽的火鍋火了， 老闆說是用老石頭改造，豬沒用過。（取材自封面新聞）

釣魚

上一則

山東男籌錢救血癌妻 「50公噸地瓜」的愛心接力開始了

下一則

中國官方出手 宣布依據「反壟斷法」對外賣平台展開調查

延伸閱讀

湖南女大生登長城 淚誦毛澤東清平樂暴紅 網讚破380萬

湖南女大生登長城 淚誦毛澤東清平樂暴紅 網讚破380萬
湖南男元旦開直升機回老家 80多公里只花15分鐘…網：好羨慕

湖南男元旦開直升機回老家 80多公里只花15分鐘…網：好羨慕
湖南1高速路減速帶連綿數公里 網酸：開過去結石治好了

湖南1高速路減速帶連綿數公里 網酸：開過去結石治好了
飛虎隊成員湖南遇難82年後確認遺骸 本月生日當天南卡安葬

飛虎隊成員湖南遇難82年後確認遺骸 本月生日當天南卡安葬

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲

4星座愈老愈有錢 金牛靠存錢、他熬成高位50歲後資產看漲
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查