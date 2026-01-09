中國航空總人口超5億 成全球第一航空人口大國

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
中國民用航空局局長宋志勇6日在北京表示，截至2025年，中國航空總人口超5億，成為全球第一航空人口大國。

中新社報導，宋志勇6日在2026年全國民航工作會議上表示，「十四五」時期，民航運輸生產實現穩健恢復與高質量增長。2025年運輸總周轉量、旅客運輸量、貨郵運輸量達到疫情前126.9%、116.7%、135.1%，民航旅客周轉量在綜合交通體系中占比39%，較2019年提高6個百分點。 　　

「十四五」時期，民航固定資產投資再創新高。五年間累計完成固定資產投資6300億元人民幣(約902億美元)，新增跑道49條、機位2232個、航站樓面積682.74萬平方米，運輸機場總數達270個，機場總容量超過18億人次；淨增運輸飛機671架，機隊總規模達4574架，民航綜合保障能力邁上新台階。 　　

「十四五」時期，國產裝備取得重大突破、自主發展能力顯著增強。C919、AG600等國產航空產品完成適航審定，中國運輸機隊之中，國產飛機達220架，空管系統新增主要裝備國產化率達到96%，北斗衛星導航系統在民航大規模應用。

宋志勇還指出，「十四五」時期，現代民航產業體系不斷成熟完善。京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝四大世界級機場群建設加快推進。國際航線網絡通達全球90個國家263個城市，低空經濟蓬勃發展，民航產業鏈價值鏈不斷向上向優拓展。

