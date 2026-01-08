寒風中 為何一整排南京民工趴在橋欄上吃午飯？

我的頻道

中國新聞組／即時報導
橋欄邊站滿吃飯的民工，過往司機只能小心翼翼通行。(取材自紫牛新聞)
橋欄邊站滿吃飯的民工，過往司機只能小心翼翼通行。(取材自紫牛新聞)

寒風中，南京街頭出現一幕引發關注的景象。近日建鄴區廬山路友誼河橋上，數十名施工民工聚集在橋面綠化帶及隔離護欄旁用餐，有人扶著橋欄站著吃午飯，部分攤點甚至占據機動車道，迫使過往車輛放慢速度通行，現場交通與安全狀況引發駕駛人擔憂。究其原因，與附近工地用餐不便及流動攤販被取締有關。

據紫牛新聞報導，記者接獲過路司機反映後於當日11時40分前往現場，正值午餐高峰，橋面斑馬線及道路隔離綠化帶上擺有多個流動攤點，販售炒粉、炒飯、炸串與水餃等餐食。由於現場未設桌椅，工人多半站立用餐，部分人緊靠水泥橋欄，導致廬山路南向北左轉車道及對向直行車道均受到影響。攤主表示，原先在元前路擺攤供應附近工人用餐，近期遭城管部門取締後，只能轉移至沙洲街道與雙閘街道交界的橋面「打游擊」。

現場工人受訪指出，工地生活區距離施工現場數公里，中午休息時間有限，往返食堂相當不便，因此多選擇路邊攤用餐。中國建築第八工程局及中建三局施工人員均表示，施工現場並未設置食堂，過去在元前路攤點尚有桌椅可坐，如今只能站著吃飯。對於攤點設在橋上帶來的交通與安全隱憂，攤主坦言正因地處兩街道交界，較不易遭即時驅離。

針對此情況，記者分別向雙閘街道及沙洲街道反映。雙閘街道相關負責人表示將協調處理，過往多以提供空地集中設攤並要求定期清潔作為解法；沙洲街道城管科則表示將了解周邊園區食堂情況。記者實地走訪發現，附近阿里中心園區T6寫字樓設有對外食堂，但對內外人員收費不同，部分工人認為價格與距離不具吸引力。對此，中建八局與中建三局相關負責人皆坦言，生活區食堂距離較遠確實不便，公司已與街道商討對策，後續將再研議更合適的解決方式。

民工站在橋欄上當街吃午飯。(取材自紫牛新聞)
民工站在橋欄上當街吃午飯。(取材自紫牛新聞)

