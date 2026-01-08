「全網獨一無二」 粵女百萬裝修 玫紅入戶門+大花壁紙

新房可見玫紅色入戶門。（取材自極目新聞）

廣東一位網友近日發布的一段新房裝修視頻，可見玫紅色入戶門、貼上大花壁紙，引發關注。新房主人林女士表示，裝修花費近100萬（人民幣，下同），老公每次來都像遊客一樣。這段視頻已獲得超2萬次點讚，被轉發超過3萬次，網友也直呼這間新房「全網獨一無二」。

極目新聞報導，林女士表示，房子裝修是她一個人做的主，她性格開朗，喜歡鮮艷的顏色和極繁主義的裝修風格，「決定裝玫紅色的入戶門之前，我只問了鄰居介不介意，沒問家裡其他人意見。」

「我喜歡極繁主義的風格，給設計師發了很多網上搜集的新房圖片，經過近半年時間設計才完成。」林女士說，她設計時特意提出「不要出現灰色調」的要求。

有網友稱裝修風格摻雜了印尼 、摩洛哥、俄羅斯 的異國風情，牆紙則選用了東北的大花布，不過也有網友稱屋內顏色太多影響居住。有不少網友在評論區留言「全網第一無二」。

對於網友關於新房裝修風格的評價，林女士稱她並不在意，「我自己喜歡就好」。

林女士稱，「我老公支持我裝修成自己喜歡的風格，他每次來新房都像是遊客一樣，那扇入戶門他也覺得漂亮，很驚喜。」