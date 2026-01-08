「1盒內存條堪比1套上海房」 中國貿易商和金主紛囤貨

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
購物平台上的存儲芯片。(取材自界面新聞)
購物平台上的存儲芯片。(取材自界面新聞)

過去一年，在人工智能（AI）熱潮的強力驅動下，存儲芯片價格已上演史詩級上漲。以256G的DDR5服務器內存為例，單根價格已超過4萬元（約5716美元）。行業人士表示「內存幾乎一天一個價」，如果一次採購100根裝在一個盒子裡，就是400萬元(約57萬美元)，「價值已經超過上海不少房產」。

21世紀經濟報導，據國金證券數據，2025年，DDR4 16Gb規格內存價格漲幅高達1800%，DDR5 16Gb漲幅高達500%，512Gb NAND閃存漲幅高達300%。

美股存儲概念股在美東時間周二集體大漲，閃迪飆升超27%，股價創盤中歷史新高，最近5個交易日累計漲幅高達43%；美光科技上漲10%，再創歷史新高，總市值突破3800億美元。

A股存儲器指數連續三個交易日大幅走高，1月7日，普冉股份、聚辰股份、上海新陽等多股漲超9%。

財聯社報導，三星聯席首席執行官日前表示，內存芯片短缺前所未有且極其嚴重，並警告這將對智能手機等終端產品的價格產生不可避免的影響。

中信建投證券電子首席分析師劉雙鋒則認為，在數據中心需求爆發、存儲芯片供應持續趨緊，價格大幅上漲的背景下，預計存儲芯片供應短缺將在2026年持續並維持更久，美光為代表的存儲IDM廠商將大為受益。

時代周報走訪上海百腦匯、昆山賽格電子市場，即便價格大幅抬升，零售端並未出現明顯的囤貨沖動。多位裝機商傾向於「隨賣隨拿」，只保留極低庫存，以避免價格回調帶來的損失。

真正敢於囤貨的，並非對價格波動高度敏感的零售商，而是更靠近上游、資金實力更強的參與者。一位業內人士說，在服務器內存等細分市場，很多貿易商和資金方都在大量囤貨。押注的是原廠持續控產背景下，內存價格繼續上行。

