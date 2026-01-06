產檢1次多1胎 30歲婦懷同卵4胞胎 醫：機率1500萬分之1

王女第一次產檢時，只有一胎。（取材自極目新聞）

遼寧撫順一名30歲王姓女子近日發文表示，她目前懷孕16周，去年11月至12月間接受多次產檢時，超音波檢查結果每次都「多出一個胎兒」，最終確認為同卵四胞胎，其中第四胎為無心畸胎，引發外界關注。醫師指出，同卵四胞胎本就極為罕見，發生概率約為1300萬至1500萬分之1，合併無心畸胎的情況在臨床上更少見。

極目新聞報導，王女表示，她於去年9月自然受孕，11月在撫順市婦幼保健院進行產檢，第一次檢查顯示為單胎，第二次為雙胎，第三次變為三胎。為釐清實際狀況，她於12月前往瀋陽市婦嬰醫院複檢，彩超結果顯示為四胎。

王女第二次產檢結果為雙胞胎。（取材自極目新聞）

第四次產檢彩超單指出，其中第四胎為無心畸胎，考慮為反向動脈灌注序列徵。檢查顯示，該胎兒為不規則胎體回聲，未見胎頭、心臟及大部分肢體，但胎體內可見少量血流訊號。

王女目前懷孕16周，期間曾出現噁心、頭暈等不適，但無明顯孕吐，近期身體狀況趨於穩定。醫師告知她，四名胎兒為同卵四胞胎，第四胎雖無胎心，但血管與其他三名胎兒相連，由其餘胎兒供血。若持續發展，可能增加其他胎兒出現貧血或先天性心衰的風險。

王女第三次產檢結果為三胞胎。（取材自極目新聞）

王女的預產期已提前至今年5月。醫師表示，若後續發現其他胎兒出現心衰情形，可能需考慮減胎，但相關處置也存在引發整體流產的風險，因此建議先行觀察、靜養，再依產檢結果評估下一步作法。

瀋陽市婦嬰醫院產科門診院方人員表示，尚不清楚個案細節，需由孕婦本人掛號就診後，才能由醫師進一步診斷評估。

王女則表示，已與家人規畫於6日前往上海及安徽的醫療院所進行複檢，作為後續決定的參考依據。

瀋陽市婦嬰醫院彩超顯示同卵四胞胎。（取材自極目新聞）

有婦產科醫師說明，多胞胎多為異卵型態，同卵四胞胎相當罕見，發生機率約為1300萬至1500萬分之一。由於同卵四胞胎共用胎盤，血管交織，無心畸胎可能對其他胎兒造成額外負擔。目前臨床上已有射頻消融術或雷射凝固術等成熟介入方式，可阻斷無心畸胎的血液供應，醫師建議應前往具備相關經驗與資質的大型醫療機構進行評估與治療。