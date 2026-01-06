中拚2030年載人登月 28航天員首次完成6天5夜洞穴訓練

我的頻道

記者陳宥菘／北京6日電
航天員洞穴受訓Q&A
中國28名航天員近日在重慶武隆群山完成為期近一個月的首次洞穴訓練，成員分組在天然洞穴中駐留六天五夜，洞穴內部環境封閉、地形複雜又潮濕，更是「伸手不見五指」的漆黑，期間還要進行環境監測、洞穴測繪、模擬天地（太空與地面）溝通等十多項訓練科目，錘煉極端環境應變能力。中國計畫在2030年前實現載人登月，此次洞穴訓練對載人登月任務提供有力支撐。

新華社報導，中國首次航天員洞穴訓練，由中國航天員科研訓練中心組織實施，參加訓練的航天員分為四組，輪流在一個平均溫度8攝氏度、濕度高達99%的天然洞穴中駐留六天五夜。期間，每組航天員不僅要完成洞穴探索、科學研究、物資管理、生活保障等既定任務，經歷極窄通道穿行、斷崖攀爬垂降、長期濕冷刺激和極限體能考驗，還要克服黑暗恐懼、感知剝奪等諸多挑戰。

擔任神舟12號、神舟17號航天員的湯洪波，從洞穴裡走出來後表達的第一個感受是：「黑，把手放在眼前都看不到的漆黑。」神舟16號航天員朱楊柱亦參與了此次訓練，他分享道，訓練模擬深空探索的孤獨與未知，考驗著航天員身心極限。

中國航天員科研訓練中心成員吳斌指出，此訓練旨在提升航天員危險應對、自主工作、團隊協作、應急決策、科學考察、身體耐受等能力及極端環境心理韌性。該中心教學人員江源表示，洞穴是極端密閉隔離的典型場景，其核心心理挑戰是感知剝奪、風險不確定性、社交受限隔離，這次訓練對極端環境下航天員心理狀態的研究與干預，具有重要科學價值。

報導指，洞穴環境與太空極端條件有相似處，比如隔離、幽閉、黑暗等特徵。洞穴訓練可為航天員執行太空站更長在軌飛行和載人登月等提供有力支持。

為打造貼近太空極端環境的訓練場地，中國航天員科研訓練中心赴廣西、湖南、重慶等七個省市，對十餘處洞穴開展實地勘察，綜合考量訓練挑戰性、地質穩定性和基本生存環境安全性，最終選定重慶武隆區一處洞穴作為訓練場地。 

28名太空人近日在重慶完成首次洞穴訓練，該訓練旨在強化其心理韌性和抗壓力。圖為洞...
28名太空人近日在重慶完成首次洞穴訓練，該訓練旨在強化其心理韌性和抗壓力。圖為洞穴內部情況。(取材自微博)
中國首次航天員洞穴訓練圓滿完成。（取材自央視新聞）
