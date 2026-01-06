樊振東「留洋」奪首冠還當選MVP：會好好享受這一刻

我的頻道

中國新聞組╱北京6日電
樊振東（左二）和隊友在頒獎儀式上慶祝勝利。(新華社)
樊振東（左二）和隊友在頒獎儀式上慶祝勝利。(新華社)

中國桌球運動員、奧運冠軍樊振東，2025年6月加盟德國薩爾布呂肯俱樂部，開啟海外職業征程，近日在桌球德國盃決賽中帶著薩爾布呂肯俱樂部以3：1擊敗富爾達馬伯策爾俱樂部，加冕盃賽冠軍；這是樊振東「留洋」之旅獲得的首個冠軍。

中新社報導，德國時間4日舉行的桌球德國盃決賽中，樊振東領銜的薩爾布呂肯俱樂部擊敗富爾達馬伯策爾俱樂部，獲得冠軍。當選MVP（最有價值球員）的樊振東在賽後採訪中表示，很開心和球隊一起贏得冠軍，這是自己職業生涯的一個特別時刻，會好好享受。

德國盃採用單場淘汰制，準決賽和決賽在同一天，「背靠背」的賽程，給運動員體能帶來很大考驗。4日在德國新烏爾姆市率先開始的準決賽焦點戰中，樊振東在第二盤和第四盤獨得兩分，帶領薩爾布呂肯俱樂部以3：1戰勝爭取衛冕冠軍奧克森豪森俱樂部。

決賽中，樊振東作為一單率先出場，面對老對手奧恰洛夫，樊振東的相持能力更勝一籌，牢牢盯住對手中間位，直落三局，為隊伍拿下第一分。隨後兩盤中，富爾達馬伯策爾俱樂部的菲魯斯以3：2逆轉弗朗西斯卡，薩爾布呂肯俱樂部的約奇克以3：0橫掃對手孟凡博。雙方大比分戰至2：1，薩爾布呂肯俱樂部距離奪冠僅一步之遙。關鍵的第四盤，樊振東再次亮相，一日四賽的他發揮神勇戰勝對手，幫助隊伍問鼎德國盃。

據報導，樊振東於2025年6月加盟薩爾布呂肯俱樂部，不過他的「留洋」之旅並非一帆風順。同年8月的德甲賽場中，樊振東接連敗給世界排名僅302位的法國選手魯伊斯及德國名將杜達；經歷適應期後，樊振東狀態持續攀升，在12月薩爾布呂肯俱樂部三場主場比賽中，更是保持全勝，逐漸成為隊伍的「定海神針」。

