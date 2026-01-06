我的頻道

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

美流感大爆發 千萬人感染 超級變異株肆虐

太炸裂…女子在武漢打車 只花0.1元還搭到保時捷卡宴

中國新聞組／北京6日電
女子稱只花0.1元人民幣，在武漢叫到保時捷卡宴網約車。（取材自極目新聞）
在叫車平台用0.1元人民幣（下同，約0.01美元）能叫到保時捷卡宴（Cayenne，又稱凱燕）的車？浙江一名網友日前在社群上分享了他在湖北武漢用0.1元的價格搭到了這款豪車，她原以為是司機謊報車款，「沒想到後面真的來了一輛卡宴」。

▲ 影片來源：YouTube＠robinantonov4491（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

極目新聞報導，劉姓女網友表示，元旦假期時返回武漢母校，4日晚間想叫車去火車站，用了某個打車平台叫車，當晚行程原價不到8元，由於使用了平台的立減券，最終結算時只需支付0.1元。按下確定後，看到平台畫面顯示接單的司機開的竟然是高級名車保時捷卡宴。

劉女說，原本看到0.1元的車費已經夠驚喜，看到接單車輛更是震驚。她表示，還跟對象開玩笑稱，可能是車主謊報車款，平台也沒核實，「沒想到後面真的來了一輛卡宴」。她還補充道，等車期間平台曾問她是否要「尋找更近的司機」，但考量到低廉的車費，「我第一次如此堅定且迅速地點了『不需要』」。結果她也只等了四五分鐘，卡宴就來了。

劉女回憶，車主是一位留著長髮的文藝風男子，話不多，而車裡的味道也很好聞。她還說，這大概是自己坐過最貴的車了。

劉姓女乘客拍攝的保時捷卡宴網約車車內畫面。（取材自極目新聞）
報導找到當事網約車平台客服，客服人員表示，平台通常會依據車輛軸距、計稅價格等指標，將車輛分為不同的服務檔次，若乘客選擇豪華車型服務，是有可能遇到保時捷卡宴這類車輛的。如果是實時叫車，網約車司機都是通過平台接單，乘客不能指定車型或品牌，偶然碰到高檔車也是有可能的。

對於0.1元的支付金額，客服表示，平台常會推出優惠活動，用戶使用滿減券即可享受折扣，「這種情況可能是優惠券疊加平台活動後的結果」。

