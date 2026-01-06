明知不會回復…11歲女孩給去世外公發２年信息「想你」

滿屏都是「想你」。電話手表聊天框裡，11歲女孩兩年不間斷給已去世的外公發信息。 （取材自華西都市報）

日前，四川一位媽媽發布視頻，粉色的電話手表對話框全是「想你」、「抱抱」的信息。這是一個母親無意中看到女兒手表裡的聊天對話，這滿屏的思念，都是11歲孩子發給去世的外公的。視頻發布後，有關「死亡教育」的話題，受到網友關注。許多網友表示「看哭了」、「我也想起了外公」。孩子的母親則表示，「孩子知道外公已經不在了，後面會給孩子疏導」。

華西都市報報導，這位母親說，「最近小朋友回家經常提起一個小男生對她很好，老母親八卦的心開始作祟，於是翻起小朋友的電話手表朋友圈。無意間發現，這兩年來，小朋友斷斷續續給外公發送思念的信息，從不間斷。」

這位母親發文說，屏幕往上滑，有照片，也有表情包「想你了」。直到屏幕翻到兩年前，才有外公給女兒發的語音信息。「外公去世時她才9歲，這兩年也從未主動提起過外公。不知不覺，我的小女孩長大了，心裡有很多情緒未曾親口說出來。」

視頻很快引起網友關注，有親人去世後思念情緒無處寄托的共鳴，也有提醒母親要加強「死亡教育」，關注孩子心理健康 。

當事人回復稱：孩子給外公發信息的時間，大多是各種節假日，國慶、五一、春節 、清明等，「每逢過節我會帶一家老小出去玩，女兒把走過看過的東西都拍給外公了。」

「正是因為發了視頻出來，經過大家的指正，我也意識到對孩子的死亡教育是不夠的，所以接下來我會找機會給孩子繼續做教育和疏導。告訴她想外公的時候可以看看天上，繼續給外公發消息也可以，主要是要珍惜身邊的親人。」

實際上，關於「死亡教育」的討論早已有之，那麼，是否應當進行「死亡教育」，該如何進行？教育部 普通高等學校學生心理健康教育專家指導委員會副秘書長、四川心理健康教育研究中心主任寧維衛教授表示，「死亡教育是一場生命價值和意義的教育。而親人的離別，是愛的告別，還是一場生命價值的教育。」