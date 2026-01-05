在漆黑洞穴裡駐留6天⋯中國28名太空人重慶接受特訓用意曝光

心理韌性是太空人在太空飛行中的重要素質，洞穴是極端密閉隔離的典型場景，能考驗太空人對極端環境下的心理狀態。（取材自人民日報微博）

中國28名航天員（太空人 ）近日在重慶武隆群山完成為期近一個月的首次洞穴訓練，成員分組在一個天然洞穴中駐留6天5夜，洞穴內部環境封閉、地形複雜又潮濕，更是「伸手不見五指」的漆黑，期間還要進行環境監測、洞穴測繪、模擬天地溝通等10多項訓練科目，極為考驗太空人的心理韌性。

新華社報導，中國首次太空人洞穴訓練由中國太空人科研訓練中心領銜組織實施，參加訓練的太空人分為四組，輪流在一個平均溫度8攝氏度、濕度高達99%的天然洞穴中駐留6天5夜。

期間，每組太空人不僅要完成洞穴探索、科學研究、物資管理、生活保障等既定任務，經歷極窄通道穿行、斷崖攀爬垂降、長期濕冷刺激和極限體能考驗，還要克服黑暗恐懼、感知剝奪等諸多挑戰。

擔任神舟十二號、神舟十七號太空人的湯洪波，從洞穴里走出來後表達的第一個感受是：「黑，把手放在眼前都看不到的漆黑。」神舟十六號太空人朱楊柱亦參與了此次訓練，他分享道，訓練模擬了深空探索的孤獨與未知，考驗著太空人的身心極限。

中國太空人科研訓練中心成員吳斌指出，此訓練旨在提升太空人的危險應對能力、自主工作能力、團隊協作能力、應急決策能力、科學考察能力、身體耐受能力和極端環境心理韌性，「這次訓練也是對太空人的一次綜合性考核。」

該中心教學人員江源表示，心理韌性是太空人在太空飛行中的重要素質，而洞穴是極端密閉隔離的典型場景，其核心心理挑戰是感知剝奪、風險不確定性、社交受限隔離，這次訓練對極端環境下太空人心理狀態的研究與干預，具有重要科學價值。

報導指出，洞穴環境與太空極端條件有相似之處，比如隔離、幽閉、黑暗等特徵。複雜的洞穴訓練，可為太空人執行空間站更長時間在軌飛行任務和載人登月等提供強有力支持。