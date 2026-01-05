我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

廣州社區逼遷 霧炮機變揚塵機？街道辯：灑水車未裝水

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
拆遷現場的設備不斷向鏟車吹風，揚起沙塵。(取材自封面新聞)
拆遷現場的設備不斷向鏟車吹風，揚起沙塵。(取材自封面新聞)

近日，一段「拆遷隊用吹風機向居民區揚塵」的視頻在網路流傳，稱廣州海珠區南洲街道後滘社區存在「揚塵逼遷」行為。南洲街道工作人員回應稱，涉事揚塵實為霧炮機操作失誤所致，「灑水車未裝水」。目前，拆遷已停工四日。

封面新聞報導，在網傳視頻中，海珠區南洲北路附近一個二手車城內，工地堆滿磚石瓦礫，一台設備對著黃色鏟車吹風，鏟車掘起的泥土磚瓦，隨風揚起漫天沙塵，能見度只有兩三米。有網友配文稱，廣州海珠區南洲街道後滘社區在拆遷過程中，有意製造揚塵幹擾居民生活，質疑其行為是「以塵逼遷」。

針對網傳信息，後滘社區一家車行表示，揚塵問題發生在今年元旦期間，由於店鋪臨近施工區域，經營的確受到影響，近期已開始搬遷。

九派新聞向周邊二手車商戶證實，2025年12月31日，該工地確實出現了上述情況。一商戶描述，「那天早上一直不停地吹，中午休息，下午2時多又開始拚命吹，吹到大概4時多挖機才離場。」商戶質疑，此舉是施工方為逼迫未簽約租戶搬遷。

在社交媒體上，廣東廣播電視台民生頻道曾在2025年12月24日的節目中報導，三滘幼兒園出現了大量揚塵，不少家長都在投訴反映。透過地圖可發現，三滘幼兒園緊鄰後滘社區，兩地直線距離僅幾百米。

而南洲街道工作人員受訪時證實，後滘社區確實發生過揚塵問題，但並非網傳的「故意吹塵」，而是施工中霧炮機出現操作失誤。

「設備中未及時加水，導致降塵設備反而揚塵。」工作人員表示，街道已責令施工方停工整改，截至目前已停工四天，並對其進行批評教育，執法部門正立案準備作出處罰。「我們已經督促整改，後續也會加強巡查。」該工作人員表示。

據悉，2025年7月海珠區政府發布徵收土地預公告，該地塊被納入廣州新中軸海珠片區改造範圍。隨後，地塊出租方「廣州市海珠區南洲街三滘第三、第四經濟合作社」及物業管理者「廣州迎和物業管理有限公司」等，向園區內租戶發出了搬遷通知。

一名已與物業達成和解的商戶透露，該園區商戶規模較大，前期裝修投入動輒數十萬乃至過百萬元（人民幣，下同），很多商戶還在打官司。「按我自己的情況，如果起訴勝訴，可能拿到40多萬的賠償。」但過程太耗精力，該商戶選擇了免租補償。他表示，目前仍未搬遷的，多是就賠償問題與物業未能協商一致的商戶。

商戶稱其車行因揚塵受到影響。(取材自封面新聞)
商戶稱其車行因揚塵受到影響。(取材自封面新聞)

二手車

上一則

諧音「頭逆馬」不雅又涉黃？山西「倒立馬」雕塑連夜拆

下一則

內地AI促銷電話每日萬通超擾人 香港「無法」可管

延伸閱讀

皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮

皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮
紐約黃氏宗親會 136周年新屆就職

紐約黃氏宗親會 136周年新屆就職
營運139年 洛縣最老餐廳索格斯咖啡館今熄燈

營運139年 洛縣最老餐廳索格斯咖啡館今熄燈
台南里長朱璟漢推待用麵 5年花百萬台幣盼愛擴及邊緣

台南里長朱璟漢推待用麵 5年花百萬台幣盼愛擴及邊緣

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班