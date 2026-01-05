廣州社區逼遷 霧炮機變揚塵機？街道辯：灑水車未裝水

拆遷現場的設備不斷向鏟車吹風，揚起沙塵。(取材自封面新聞)

近日，一段「拆遷隊用吹風機向居民區揚塵」的視頻在網路流傳，稱廣州海珠區南洲街道後滘社區存在「揚塵逼遷」行為。南洲街道工作人員回應稱，涉事揚塵實為霧炮機操作失誤所致，「灑水車未裝水」。目前，拆遷已停工四日。

封面新聞報導，在網傳視頻中，海珠區南洲北路附近一個二手車 城內，工地堆滿磚石瓦礫，一台設備對著黃色鏟車吹風，鏟車掘起的泥土磚瓦，隨風揚起漫天沙塵，能見度只有兩三米。有網友配文稱，廣州海珠區南洲街道後滘社區在拆遷過程中，有意製造揚塵幹擾居民生活，質疑其行為是「以塵逼遷」。

針對網傳信息，後滘社區一家車行表示，揚塵問題發生在今年元旦期間，由於店鋪臨近施工區域，經營的確受到影響，近期已開始搬遷。

九派新聞向周邊二手車商戶證實，2025年12月31日，該工地確實出現了上述情況。一商戶描述，「那天早上一直不停地吹，中午休息，下午2時多又開始拚命吹，吹到大概4時多挖機才離場。」商戶質疑，此舉是施工方為逼迫未簽約租戶搬遷。

在社交媒體上，廣東廣播電視台民生頻道曾在2025年12月24日的節目中報導，三滘幼兒園出現了大量揚塵，不少家長都在投訴反映。透過地圖可發現，三滘幼兒園緊鄰後滘社區，兩地直線距離僅幾百米。

而南洲街道工作人員受訪時證實，後滘社區確實發生過揚塵問題，但並非網傳的「故意吹塵」，而是施工中霧炮機出現操作失誤。

「設備中未及時加水，導致降塵設備反而揚塵。」工作人員表示，街道已責令施工方停工整改，截至目前已停工四天，並對其進行批評教育，執法部門正立案準備作出處罰。「我們已經督促整改，後續也會加強巡查。」該工作人員表示。

據悉，2025年7月海珠區政府發布徵收土地預公告，該地塊被納入廣州新中軸海珠片區改造範圍。隨後，地塊出租方「廣州市海珠區南洲街三滘第三、第四經濟合作社」及物業管理者「廣州迎和物業管理有限公司」等，向園區內租戶發出了搬遷通知。