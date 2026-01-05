這回不比平衡木…奧運冠軍管晨辰演短劇「還能拿捏」

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
奧運冠軍管晨辰出演短劇。（取材自管晨辰微博）
奧運冠軍管晨辰出演短劇。（取材自管晨辰微博）

有網友發現，中國體操奧運冠軍管晨辰日前跨界出演短劇，在劇中飾演一位「豪擲千金」的古代大小姐，讓「管晨辰演短劇了」登上熱搜榜。管晨辰也發文回應稱「還是能夠拿捏，在新的挑戰裡充滿了新的能量」。

綜合紅星新聞、封面新聞報導，中國奧運冠軍管晨辰被網友發現出演短劇「手握減脂秘籍，古人被我卷哭了」，引發熱議。劇中，管晨辰飾演一位敢愛敢恨的逃婚大小姐，古裝扮相端莊靈動。詞條「管晨辰演短劇了」也登上熱搜榜。

管晨辰本人發文回應說：「人生新體驗+1，開始還是有些緊張，到後面在大家的幫助和自己的努力之下還是能夠拿捏～在新的挑戰裡充滿了新的能量！」

該劇劇組回應稱，「這部作品是由國家體育總局指導的國內首部科學健身題材微短劇 ，此次邀請體育明星出演助陣，本意是為了更好地宣傳這部聚焦科學健身的短劇。」

短劇情平台信息顯示，該劇預計於1月9日正式上線，目前已有1.4萬人完成預約。

公開資料顯示，管晨辰是一名體操運動員，曾因平衡木上的袋鼠搖動作火爆全網。2017年，管晨辰入選中國國家體操隊。2021年，管晨辰獲得東京奧運會體操女子平衡木冠軍。2022年，管晨辰選擇退役。

管晨辰。（取材自紅星新聞 /視覺中國圖）
管晨辰。（取材自紅星新聞 /視覺中國圖）

