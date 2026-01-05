中航天員赴重慶洞穴訓練 模擬太空濕冷、時間錯覺

航天員進了重慶洞穴訓練，模擬太空飛行可能面臨的挑戰。（取材自央視）

中國首辦航天員洞穴訓練，近日在重慶市武隆區結束。央視新聞報導，這並非普通探險，洞穴內平均溫度僅8℃，濕度高達99%，黑暗、幽閉、高風險，模擬了太空 飛行可能面臨的隔離與挑戰。

為期一個月的訓練由中國航天員科研訓練中心牽頭組織，受訓航天員分為4組，輪流在平均溫度8℃、濕度高達99%的洞穴中連續駐留6天5夜。

訓練期間航天員完成洞穴探索、科學研究、物資管理、生活保障等既定任務，還需經歷極窄通道穿行、斷崖攀爬垂降、長期濕冷刺激和極限體能考驗，並克服黑暗恐懼、感知剝奪等諸多挑戰。

報導說，專家們歷時數月，踏遍7省市十餘處洞穴，不僅要求地形足夠覆雜以錘煉航天員，還必須絕對安全。團隊對候選洞穴進行了長達一年的監測，確保氡的濃度完全安全，才最終敲定武隆這個「天選之洞」。

訓練中的挑戰超乎想像。航天員需在僅容一人匍匐通過的極窄崖縫中穿行，依靠繩索技術攀爬、垂降數十米高的斷崖，更有精心設計的「隱藏任務」：比如突然被告知有「隊友受傷」，考驗應急決策；或是完成「特殊材料轉移」——在崎嶇狹窄的洞道中，團隊協作轉移一個開口的水瓶，水一滴都不能灑，考驗團隊默契與應變能力。

有航天員坦言，初期最難熬的是「濕冷」，半夜常常被凍醒；中期則會出現「時間錯覺」，感覺才到下午，實際已近傍晚。

為了這次訓練，超過700公斤的設備和物資通過無人機 懸吊、人力接力的方式，才送入地下主營地。