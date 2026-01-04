雷軍直播拆小米YU7 「清者自清」、「不要不停地自證」

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
雷軍直播。(取材自極目新聞)
小米集團董事長兼CEO雷軍3日晚7點準時現身直播間，開啟2026年首場直播，現場直播工程師拆一台新的小米YU7。他並回應爭議稱，「清者自清」、「不要不停地自證」，希望大家能說一些公道話，不要為流量故意誇大。

綜合極目新聞、上觀新聞報導，直播當中，雷軍對此次直播拆車的原因解釋道：「小米汽車自發布之後就非常火，之前小米SU7發布後已經有很多拆車的視頻，所以這次我們準備拆一輛YU7，邊拆車邊和網友公正公道地交流。」

對於近年來小米產品的爭議，雷軍也回應道：「過去我們回應得很少，是因為我覺得好產品自己會講話，清者自清，不要不停地自證。前段時間還是有不少的米粉朋友們建議，還是要主動及時地回應，所以這次直播也會對一些問題進行回應。希望大家可以公道地提出問題交流。」

雷軍說：「估計這個拆車直播之後會有更多的博主來拆我們的車，我都歡迎，我特別希望大家能說一些公道話，不要為了流量去故意誇大，故意找茬。當然如果你覺得我們設計得不好或者用料不好，歡迎大家隨時指出。」

隨後，雷軍回顧了過去一年小米汽車的發展和取得的成績。雷軍還提到：「這次直播可能會持續四、五個小時。」

此前，雷軍在個人微博發文預告3日晚7點進行2026年的第一場直播，並表示，現場直播工程師拆一台新的小米YU7，直播將持續大約四、五個小時。

雷軍還表示，「前幾天我在網上看過一個拆SU7視頻，很多人建議拆拆YU7。這次直播，我請工程師現場拆車，一邊拆車一邊聊。」

數據顯示，小米YU7上市6個月，交付已超15萬輛，是SU7同期2.3倍。

雷軍直播。(取材自上觀新聞)
