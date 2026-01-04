寶馬在中打價格戰 30多款大降價 20萬人民幣可開走

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
BMW中國大降價，降幅最大的是中小型電動休旅車iX1。圖為BMW iX1車型。 （美聯社）
BMW中國大降價，降幅最大的是中小型電動休旅車iX1。圖為BMW iX1車型。 （美聯社）

近日有消息稱，寶馬（BMW）中國自1月1日起，對旗下31款主力車型進行建議零售價調整，其中24款車型的降幅超10%，5款超20%，部分車型最高官降30餘萬元人民幣(約4.2萬美元)。這一舉動也被外界解讀為寶馬欲在中國市場打「價格戰」。寶馬降價後，有媒體實探重慶線下4S店，元旦3天賣出30多台車，銷量較以往節假日增幅50%，20萬元可開走入門級X1。

界面新聞報導，對此，寶馬中國方面3日回應稱，此次調價行為是寶馬調整了部分產品的官方指導價，終端價格還是由經銷商自行決定，所以並不是寶馬陷入價格戰。

該公司指出，「寶馬部分產品的價值升級，是寶馬主動調整產品策略、針對市場動態的積極回應。寶馬將切實利益回饋給消費者，提供更高價值、更具競爭力的產品體驗。」

據報導，此次降價覆蓋燃油車與新能源車型，主力產品降幅尤為顯著。其中，頂級旗艦純電車型i7 M70L從189.9萬元直降至159.8萬元，降價30.1萬元，降幅達16%；i7 eDrive50L尊享型降價18萬元，從116.9萬元降至98.8萬元；7系燃油版735Li從91.9萬元降至80.8萬元，740Li領先型從106.9萬元降至93.8萬元，降幅均約12%。

SUV車型方面，X1系列sDrive25Li從31.69萬元降至25.8萬元，降幅19%；xDrive25Li從34.99萬元降至28.88萬元，降幅為18%。而入門級車型上，國產M235L從36.39萬元降至29.8萬元，首次跌破30萬元大關。

據中國網財經報導，降幅最高的為寶馬iX1 eDrive25L，指導價由29.99萬降至22.8萬元，降幅為24%。

行業分析師指出，寶馬降價既是應對短期銷量壓力的舉措，也是為技術轉型鋪路。隨著新世代平台車型落地，豪華車市競爭將從價格比拚轉向技術實力較量，而此次調價或引發BBA陣營（奔馳、寶馬、奧迪）的連鎖反應，進一步重構市場格局。

極目新聞報導，3日走訪位於重慶汽車貿易城內一家大型寶馬4S店，不少消費者正在看車或與銷售諮詢價格方案。有消費者表示，他是看到降價後的相關新聞才來店裏看看，最終是否選擇購買寶馬車還要綜合考慮。不過該消費者坦言，降價後的寶馬車確實很有吸引力。

該店一名銷售表示，元旦假期正是他們簽單的機會，此次官方降價後，3天時間店內已經賣出了30多台汽車，較以往節假日，銷量增幅達到50%左右。

官網顯示，寶馬入門級車型X1 sDrive25Li指導價由31.69萬降至25.8萬元，降幅為19%，但店內優惠更大，終端裸車價達到了18.79萬元，購置稅加上保險等費用共21.5萬元，如果疊加國補和地方補貼，落地只需20.2萬元。

西南某市寶馬4S店內 極目
西南某市寶馬4S店內 極目

