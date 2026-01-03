北京26歲「最美交警」撞臉楊紫 粉絲千里「追星」

北京女交警張鈺。（取材自微博）

近日，北京一位女交警在網上走紅，因其執勤時的親切笑容與幹練形象神似女星楊紫 ，不僅長相，聲音也像極了，被不少網友稱為「北京最美女交警」，稱看到她執勤，「第一眼還以為是楊紫在拍戲」，有粉絲專程千里趕去北掠探訪。對此，這名女交警張鈺表示希望保持低調，「怕埋沒其他奮鬥在一線的同志 ，這份光屬於所有一線交警」。

據快科技報導，這名26歲的女警張鈺是北京西城交通支隊女子鐵騎隊的一員，主要負責鼓樓路口及景山、什剎海等景點周邊道路的交通疏導、巡邏及應急處置工作，因外型酷似楊紫，近來有粉絲不遠千里來探訪，只為看她一眼，網友稱她為「最美交警」，「警服就是她最美的裝扮」。

另據BRTV新聞報導，新年伊始，當多數人沉浸在節假日的輕松氛圍中時，張鈺已身著帥氣的鐵騎制服，佩戴齊「八大件」裝備，精神抖擻地開啟2026年的第一個工作日。在鐘鼓樓區域執勤的張鈺，因高挑的身材、敬業的態度和颯爽的英姿，被網友親切地譽為「鼓樓下的追風玫瑰」，其堅守一線的身影在社交平台圈粉無數。

女星楊紫。（取材自微博）

這天，張鈺展示一張特殊的明信片，是她前一日幫助群眾解決難題後收到的暖心回饋；明信片上寫著：「感謝有你，讓我對首都有了特別的感情！祝你2026年工作順利天天開心」。這份來自群眾的肯定，是她工作的動力之一。

北京女交警張鈺。（取材自微博）

為了讓新年第一天的工作更有意義，張鈺賦予自己一個特別的身分——「鼓樓騎士」。元旦假期的鼓樓區域，車流人潮交織，張鈺時刻關注著交通狀況，不斷提醒過往行人與車輛：「跟著我，減速了，來，從裡邊走二位，走人行道，這是非機動車道走裡頭」；面對不熟悉北京限行政策的外地司機，她耐心解釋，並主動幫助司機在導航軟件上設置路線，明確標註限行區域：「您看，比如這裡是限行路段，就不能通行」。

意外走紅後，面對驟增的關注，張鈺的第一反應是「懵」，隨即感受到的是一份沉甸甸的責任。對她而言，鼓樓從來不止是文化地標、打卡勝地，還是她最熟悉不過的執勤戰場，更是她心中的責任坐標。她要用自己的努力，為大家的假日出遊築牢安全防線。

她並表示，自己的新年願望是希望2026年在工作之餘能多陪陪家人，同時也希望與同事們一起努力，繼續擦亮北京交警這張「金名片」。