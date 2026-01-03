不完美中的完美…幼園生籃球表演失手 同伴默契救場百萬點讚

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
表演現場，失去球的小朋友（右）淡定地繼續做動作。（取材自封面新聞）
一段幼兒園小朋友在WCBA女籃比賽中場表演籃球操的視頻，因一場失誤但透過同伴默契救場，就是這一「不完美中的完美」瞬間，打動了無數網友，近日在抖音平台獲得超百萬個點讚，並被人民日報、央視新聞等多家權威媒體轉載。

視頻廣泛傳播，被人民日報、央視新聞等媒體轉發。（取材自封面新聞）
封面新聞報導，這段視頻拍攝於12月28日，WCBA女籃比賽中場表演環節，記錄了16名幼兒園大班小朋友進行花樣籃球表演的全過程。視頻中可見，一名小朋友在參加雙手拍球表演時，不慎拍落了其中一個皮球，他不僅沒有慌張中止表演，而是和旁邊的小夥伴默契配合，把拍球表演「絲滑」地進行下去。

最後，在老師、小朋友們共同配合下，失誤小朋友又重新拿到掉落的皮球，再次雙手拍球。整個過程從失誤到補救，自然轉換，小朋友們的從從容容、遊刃有餘令人擊節稱讚。

該幼兒園、廣東東莞巷尾新苗幼兒園園長翟笑芳坦言，「我們當時真的也沒有想到，因為這麽一個『不完美』的完美配合，就火爆了起來。」

「我們每年都會舉行幼兒花樣籃球展示，今年已經是第七屆了」，翟笑芳說，小朋友從兩歲半開始，就引入籃球基礎訓練，針對不同年齡段設置不同目標，小班孩子學習拍球、轉身等基礎動作；大班孩子則掌握更難技巧，如同時運兩個球。

「本次參與表演的孩子們為此次展示準備了三個月，幼兒園利用每天戶外活動時間進行訓練。」翟笑芳強調：「我們不耽誤小朋友每天的時間，該做什麽就做什麽。」

「我們在訓練中也特別註重應急處理能力的培養，我們時常也會跟他們說，就算球不在你的身上，你在表演場上，還是要繼續做著同樣的動作。」這種理念在關鍵時刻發揮作用。

為什麽這段視頻能打動如此多人？翟笑芳認為：「每一個人的角度和想法是不一樣的」、「對於小孩子來說，這是互相配合、互相默契地完成一個節目。而對於成人來說，在當今社會互相猜測、互相爭議較多的情況下，這種純粹的配合顯得尤為珍貴。」

