哈爾濱冰雪大世界冰瀑玫瑰 遊客讚：美到犯規

中國新聞組／北京3日電
冰瀑玫瑰的航拍視角。（取材自極目新聞）
哈爾濱冰雪大世界的「冰瀑玫瑰」近日火出圈，被網友稱為「美到犯規」，大批遊客前來打卡拍照。

極目新聞報導，航拍視角顯示，一排排的紅玫瑰點綴在兩個愛心形狀的冰雕上，仿佛從冰牆上長出一般。據了解，該冰雕建築於2025年底剛剛建成，位於園區西區冰雪大舞台旁邊。

冰瀑玫瑰的航拍視角。（取材自極目新聞）
有遊客表示，她看到冰瀑玫瑰的第一感受就是美絕了，拍照非常出片，冰雕搭配玫瑰太浪漫了。不少網友還在相關視頻評論區留言道：「爾濱這是年年新花樣啊。」

冰雪大世界官方帳號介紹道：冰瀑玫瑰打卡點率先抓住遊客眼球。數不盡的「玫瑰」綻放在冰瀑之上，在陽光的映照下晶瑩剔透，仿佛將「冰雪奇緣」的童話世界搬進現實。心形冰川緊密相依，冰雪的凜冽擋不住玫瑰的熱烈，隨手按下快門，就能拍出自帶柔光濾鏡的神仙大片。無論是閨蜜結伴同框，還是情侶甜蜜依偎，都能在這裡定格獨屬於冬日的浪漫記憶。

值得一提的是，除了冰瀑玫瑰，冰雪大世界中還有冰扇藏花、天使之翼、冰凝愛意等多處網紅打卡點驚艷亮相。

冰雪大世界園區客服人員表示，冰瀑玫瑰是將冰雕做成了瀑布的形狀，加以玫瑰裝飾，而冰扇藏花則是將玫瑰凍在冰塊裡面，遊客可以拍照打卡。實際上，景區每年的冰雕都會更新升級，其中標誌性的冰雕會保留，比如大滑梯和摩天輪，其餘的如冰瀑玫瑰就是新加的。

