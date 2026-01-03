我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

忍受糞臭、每天撿4小時鵝絨…遼寧男想為妻自製羽絨服

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李先生每天「雷打不動」撿4小時鵝絨。（視頻截圖）
李先生每天「雷打不動」撿4小時鵝絨。（視頻截圖）

遼寧鞍山一名李姓養鵝男子每天花4小時撿鵝絨的影片引發關注；他表示，撿鵝絨的初衷是想親手為妻子做一件羽絨外套，「養了1800隻鵝，每天邊撿鵝絨邊撿鵝蛋，想過年時送媳婦一件自製羽絨服當禮物，撿夠鵝絨後讓我媽縫製，成本低又實惠。」

封面新聞報導，李先生是專業養鵝戶，已養鵝七、八年，如今存欄1800隻。「往年都是給媳婦買羽絨服，她總念叨價錢貴，絨質卻一般。一次餵鵝時，我注意到鵝場地上散落著一些鵝絨，便萌生親手撿絨，給她做一件羽絨服的念頭。」李先生說。

每天清晨餵完鵝，約莫九、十點鐘，李先生就蹲在鵝場撿絨，有時候，一蹲就是四小時。李先生坦言：「沒有太多技巧，關鍵在於細心，太小的絨絮不要，混著泥沙雜質的絨也得挑出去。現在我每天能撿三、四克，堅持了20多天，已經攢下100克左右，離目標還差五、六十克。」

鵝場裡鵝糞的腥臭味揮之不去，長時間彎腰下蹲，讓李先生的腰更是痠得直不起來。「但每當看著積攢的鵝絨愈來愈多，心裡就滿是期待——親手為媳婦縫製羽絨服的成就感，早已蓋過了所有疲憊。」李先生表示。

撿回來的鵝絨，李先生會先用洗碗精清洗，再放進大鍋裡高溫蒸煮消毒，最後攤開曬乾。 「等攢夠絨量，我就買好可充絨的衣殼，請母親幫忙縫補，爭取在過年時把這件滿載心意的羽絨服，送到媳婦手上。」

李先生正在撿鵝絨。（取材自封面新聞）
李先生正在撿鵝絨。（取材自封面新聞）
李先生每天「雷打不動」撿4小時鵝絨。（取材自封面新聞）
李先生每天「雷打不動」撿4小時鵝絨。（取材自封面新聞）

上一則

北京26歲「最美交警」撞臉楊紫 粉絲千里「追星」

下一則

港調查：百萬富翁平均39歲躋身千萬 逾千人公開煉金術 

延伸閱讀

遼寧老人與小38歲保母結婚 離世後房產被過戶 法院這樣判

遼寧老人與小38歲保母結婚 離世後房產被過戶 法院這樣判
海南婦網購羽絨服後退貨 變髒衣還發現口袋有機票

海南婦網購羽絨服後退貨 變髒衣還發現口袋有機票
人民大學899元羽絨服賣斷貨 多所高校定製品也被追捧

人民大學899元羽絨服賣斷貨 多所高校定製品也被追捧
中國人民大學羽絨服「人大紅」上新 書記「帶貨」 數款賣斷碼

中國人民大學羽絨服「人大紅」上新 書記「帶貨」 數款賣斷碼

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位