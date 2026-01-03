忍受糞臭、每天撿4小時鵝絨…遼寧男想為妻自製羽絨服

李先生每天「雷打不動」撿4小時鵝絨。（視頻截圖）

遼寧鞍山一名李姓養鵝男子每天花4小時撿鵝絨的影片引發關注；他表示，撿鵝絨的初衷是想親手為妻子做一件羽絨外套，「養了1800隻鵝，每天邊撿鵝絨邊撿鵝蛋，想過年時送媳婦一件自製羽絨服當禮物，撿夠鵝絨後讓我媽縫製，成本低又實惠。」

封面新聞報導，李先生是專業養鵝戶，已養鵝七、八年，如今存欄1800隻。「往年都是給媳婦買羽絨服，她總念叨價錢貴，絨質卻一般。一次餵鵝時，我注意到鵝場地上散落著一些鵝絨，便萌生親手撿絨，給她做一件羽絨服的念頭。」李先生說。

每天清晨餵完鵝，約莫九、十點鐘，李先生就蹲在鵝場撿絨，有時候，一蹲就是四小時。李先生坦言：「沒有太多技巧，關鍵在於細心，太小的絨絮不要，混著泥沙雜質的絨也得挑出去。現在我每天能撿三、四克，堅持了20多天，已經攢下100克左右，離目標還差五、六十克。」

鵝場裡鵝糞的腥臭味揮之不去，長時間彎腰下蹲，讓李先生的腰更是痠得直不起來。「但每當看著積攢的鵝絨愈來愈多，心裡就滿是期待——親手為媳婦縫製羽絨服的成就感，早已蓋過了所有疲憊。」李先生表示。