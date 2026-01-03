忍受糞臭、每天撿4小時鵝絨…遼寧男想為妻自製羽絨服
聽新聞
test
0:00 /0:00
遼寧鞍山一名李姓養鵝男子每天花4小時撿鵝絨的影片引發關注；他表示，撿鵝絨的初衷是想親手為妻子做一件羽絨外套，「養了1800隻鵝，每天邊撿鵝絨邊撿鵝蛋，想過年時送媳婦一件自製羽絨服當禮物，撿夠鵝絨後讓我媽縫製，成本低又實惠。」
封面新聞報導，李先生是專業養鵝戶，已養鵝七、八年，如今存欄1800隻。「往年都是給媳婦買羽絨服，她總念叨價錢貴，絨質卻一般。一次餵鵝時，我注意到鵝場地上散落著一些鵝絨，便萌生親手撿絨，給她做一件羽絨服的念頭。」李先生說。
每天清晨餵完鵝，約莫九、十點鐘，李先生就蹲在鵝場撿絨，有時候，一蹲就是四小時。李先生坦言：「沒有太多技巧，關鍵在於細心，太小的絨絮不要，混著泥沙雜質的絨也得挑出去。現在我每天能撿三、四克，堅持了20多天，已經攢下100克左右，離目標還差五、六十克。」
鵝場裡鵝糞的腥臭味揮之不去，長時間彎腰下蹲，讓李先生的腰更是痠得直不起來。「但每當看著積攢的鵝絨愈來愈多，心裡就滿是期待——親手為媳婦縫製羽絨服的成就感，早已蓋過了所有疲憊。」李先生表示。
撿回來的鵝絨，李先生會先用洗碗精清洗，再放進大鍋裡高溫蒸煮消毒，最後攤開曬乾。 「等攢夠絨量，我就買好可充絨的衣殼，請母親幫忙縫補，爭取在過年時把這件滿載心意的羽絨服，送到媳婦手上。」
上一則
北京26歲「最美交警」撞臉楊紫 粉絲千里「追星」
下一則
FB留言