2000多年前也有娃衣？甘肅出土漢代玩具衣揭邊塞童年

甘肅簡牘博物館藏玩具衣，長約9厘米。(取材自人民日報)

在甘肅 簡牘博物館內，一件來自2000多年前的絲綢「玩具娃衣」引起公眾關注；這件小小的衣物最早出土於敦煌馬圈灣漢代烽燧遺址，長僅9厘米，與它一同出現的還有玩具木車和蹴鞠等文物，均顯示出明確的娛樂功能。這件玩具衣的存在，證實漢代邊塞兒童也有豐富的玩樂生活。

人民日報報導，馬圈灣在漢代是敦煌邊塞的重要軍事駐地。曾有人質疑，戍邊艱苦，資源有限，怎麼能為孩子縫製精緻玩具衣？考古學家指出，製作玩具衣的絲綢可能來源於官府配發的剩餘碎料，或由當地郡市集購買。

此外，遺址中還出土一枚直徑約1.8厘米的縫紉工具「頂針」，為研究提供了重要佐證。綜合分析，這件「玩具娃衣」很可能出自隨軍女性家屬之手，她們利用零碎時間和材料，為子女縫製小巧衣物。

據報導，細密的針腳和珍貴的絲綢，透露出邊塞家庭對孩子的關愛。考古學家想像到這樣的場景：父親帶回布料，母親在燈下縫製，最終孩子將玩偶穿上這件小衣服。這些看似平凡的物件，承載了戍邊家庭的情感表達，也為研究當時社會生活提供了珍貴線索。

除了情感價值，這件玩具衣還展現了漢代服飾與紡織工藝的特點。衣物保留了交領右衽的結構，這是漢代服飾的重要文化標誌。尺寸比例符合兒童特徵，並在基本形制上與成人服飾相仿，體現出漢文化在河西地區的廣泛傳播。與中原地區相比，這裡的「娃衣」設計更傾向簡便、利落，反映出戍守、耕作與畜牧的生活特色。

在製作工藝上，玩具衣採用了平紋紡織技術。這種工藝在當時被廣泛應用，製成品結實耐磨、不易鬆散，便於清洗，也適應了河西地區多風沙環境，展現了漢代家庭因地制宜的智慧。可見，即便是小小的「娃衣」，也蘊含了製作者對生活的理解和對孩子的細膩關懷。

甘肅簡牘博物館的專家表示，這件漢代「玩具娃衣」的價值，並非僅在於工藝精緻，更在於它所承載的文化意義與歷史信息。它為我們打開了一扇通向漢代邊塞兒童情感世界的窗口，使現代人得以窺見2000多年前邊塞家庭的日常生活與文化面貌。