中首名F1車手周冠宇 告別法拉利喊「圍場見」

中國首位F1賽車手周冠宇離開法拉利，是否加盟凱迪拉克車隊受關注。(取材自驅動之家)

中國首位一級方程式（F1 ）賽車 手周冠宇 的職業生涯再度迎來關鍵轉折。法拉利F1車隊日前宣布，26歲的周冠宇將不再擔任車隊儲備車手，並對他過去一年的付出表達感謝與祝福。消息一出，隨即引發車迷與賽車圈對其下一步動向的高度關注。

驅動之家引述快科技報導，周冠宇隨後也透過社群平台回應，感謝法拉利車隊給予的信任與支持，並以「圍場見」三字作結。這句簡短卻意味深長的回應，被外界解讀為他仍將留在F1體系內發展，且已有新方向。

同一時間，將於2026年進軍F1的凱迪拉克車隊，也出現耐人尋味動作。報導稱，凱迪拉克F1車隊2日開通中國官方帳號後，發布一張「貓眼」視覺圖像，左下角清楚標示周冠宇的24號車號，並附上「眼神不會說謊，很快未來已然預料」的文字，同時指向1月5日這一時間點。外界普遍認為，這可能預示車隊即將公布與周冠宇相關的重要消息。

不過，目前已知凱迪拉克車隊的正式車手席位，傳出已鎖定塞爾吉奧‧佩雷斯與瓦爾特里‧博塔斯兩位經驗豐富的老將。若周冠宇加入，較可能的角色仍是儲備車手或測試車手，但在新軍體系中卡位，仍具戰略意義。

知情人士指出，周冠宇並未因此停下腳步，他計畫透過法拉利「舊款賽車測試」計畫持續累積實戰數據與工程經驗，同時與多支車隊保持溝通，爭取任何可能出現的席位機會。對於一名仍處於黃金年齡的車手而言，留在圍場、保持曝光與狀態至關重要。

回顧周冠宇的F1之路，2021年11月，他獲阿爾法羅密歐車隊青睞，成為中國史上首位F1車手。2022年巴林大獎賽，他成功完賽並取得積分，寫下中國賽車歷史新頁。兩個完整賽季中，周冠宇共出賽44站、完賽36站，累計拿下12分，展現穩定與成熟的一面。

如今離開法拉利儲備席位，並不代表結束，更像是另一段考驗的開始。在F1邁向2026新技術與新勢力重組的關鍵節點，周冠宇的下一步，仍值得持續關注。