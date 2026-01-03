我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

中國新聞組／北京3日電
上緯新材董事長彭志輝(稚暉君)，發布背包大小的人形機器人「啟元Q1」。(視頻截圖)
上緯新材董事長彭志輝(稚暉君)，發布背包大小的人形機器人「啟元Q1」。(視頻截圖)

馬斯克沒造出來的「陪伴機器人」，中國做出來了。上緯新材董事長、智元機器人聯合創始人彭志輝發布背包大小的人形機器人「啟元Q1」，尺寸雖小但動作更靈活，還有教英語等才藝的兒童陪伴場景，是全球首個「個人機器人」。而智元另一款機器人「靈犀X2」也因近日在跨年晚會上「復刻」歌手王心凌舞步暴紅，同樣是動作靈活似人類，還能唱生日歌、講冷笑話，有趣的是，只要花1元(人民幣，下同)就能租到，打破機器人貴不可攀印象。

上緯新材董事長彭志輝(稚暉君)近日發布的人形機器人「啟元Q1」，鎖定科研者與學習者、創作者與極客玩家、家庭用戶三大族群。彭志輝表示，對科研者與學習者，它是便攜實驗室；對創作者與極客玩家，它是可進化的硬核潮玩與創作載體；對家庭用戶，它是日常生活裡的智慧玩伴。

彭志輝表示，作為全球最小全身力控人形機器人，「啟元Q1」站立高度約0.8米，收納模式機身長度約0.5米，可折疊後裝進一個30-35L左右的雙肩包裡，體積和重量只有全尺寸機器人的八分之一，更加耐摔耐炸，意味著更低的試錯成本和更高的迭代效率，有利於加快科研節奏。

值得一提的是，其外觀結構件完全開源，用戶可以自行為它3D打印各種外觀件，方便用戶自製專屬的大號「手辦」。 

把全尺寸人形機器人的能力壓縮到不到一個書包的尺寸裡，核心是關節微型化。智元機器人研發團隊通過材料、結構與控制算法上的創新，成功將QDD(Quasi-Direct Drive，準直驅驅動器)關節縮小到了「比雞蛋還小」的尺寸，同時承載完整的力控與高響應能力。智元還展示了兒童陪伴場景，如Q1機器人與孩子互動、教英語，通過內置的「智元靈心」AI平台進行自然對話、百科問答，可以教用戶跳舞。

另在2025年12月31日的湖南衛視跨年晚會上，智元另一款人形機器人「靈犀X2」因與王心凌共舞暴紅，「靈犀X2」擁有28個自由度，運動靈活性已接近人類水平，精準復刻王心凌抬手、轉身、跳躍等每一個舞步，驚呆不少網友。

「靈犀X2」於2025年3月發表，會踩滑板車、玩平衡車以及騎自行車，還能實現毫秒級的交互反應，這在雙足人形機器人領域實屬罕見，目標是實現「吉祥三保」，即保安、保母、保潔。運動智能方面配備了基於Diffusion的生成式動作引擎，能實現複雜的動作生成。

中國經營報報導，記者只花1元，就在「擎天租」微信小程序租到了與王心凌同台演出唱跳全能的同款機器人，體驗兩小時後發現物超所值，機器人除了會跳「愛你」外，還會打太極、唱生日歌、講冷笑話。另外，電商平台京東也推出「靈犀X2」限時1元起拍活動。

智元「靈犀X2」近日在跨年晚會上「復刻」歌手王心凌舞步暴紅。 (中新社)
智元「靈犀X2」近日在跨年晚會上「復刻」歌手王心凌舞步暴紅。 (中新社)

人形機器人 王心凌 關節

中製機器人「啟元Q1」動作靈活會講笑話 可折疊裝進背包

中製機器人「啟元Q1」動作靈活會講笑話 可折疊裝進背包
宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字

宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字
寧德人形機器人產線上工 單日工作量提升3倍 創全球首例

寧德人形機器人產線上工 單日工作量提升3倍 創全球首例
人形機器人發展 遭疑方向錯浪費金錢

人形機器人發展 遭疑方向錯浪費金錢

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位