「別喊我老外」… 美國男子武當山習武15年 金髮變黑髮

「90後」美國人傑克，中文名字李資根，他在武當山習武15年。(取材自大象新聞)

「90後」美國人傑克，中文名字李資根，他在武當山習武15年，髮色從金黃色變黑色，傑克說自己並沒有染髮，而是被武當山的水土「染」黑的。今年4月，傑克拿到外國人永久居留身分證「五星卡」，正式獲得在中國長期居留、工作、生活的資格；他說「別喊我『老外』，要叫我『老內』」。

大象新聞報導，傑克2010年美國到中國湖北武當山，師從袁師懋道長，之後留在武當山學習至今，15年間，傑克成為武當三豐派第16代傳人，開始帶弟子並致力於向全世界傳播武當功夫。看到傑克求學時和現在的照片對比，很多人都會大吃一驚，一張是長髮飄飄的「美少年」，現在則是仙風道骨的武當功夫傳人，甚至髮色從金黃色變成了黑色。

傑克說自己小時候就愛看中國的功夫類電影，很喜歡成龍 、李連杰 等演員。2009年底，武當山袁師懋道長(傑克的師父)在社交平台發視頻稱，要開一個五年制的「外籍傳統武術班」，從基礎教學。這與傑克「從零學起」的想法不謀而合，但因還有學業在身，2010年，他才動身來到中國，用磕巴的漢語一路邊走邊問，終於來到武當山拜師入門。

初到武當山，傑克面臨的挑戰遠超想像，同期24名學員，最後留下的僅有一半，他也「天天都有放棄的想法」。傑克坦言，他最初來到武當山只是為了習武養生，選擇留下來是因為背後的文化。在他看來，武當武術並不是用來對抗和勝過別人，而是講究內外兼修、剛柔並濟。

傑克每天練功八、九個小時，雖然很累，但身體一天天的變化讓他很有成就感；「現在的我和15年前相比，感覺像是兩個人，柔韌性和協調性更好了，而且更自信了。」

武當山之行，也讓傑克收穫愛情，「我和太太是在武館認識的，當時她在武館工作，而且會說英語，我中文不太好，她教我中文，我教她英語。」傑克說，2011年，他們開始談戀愛，2014年結婚，還有一個可愛的女兒。