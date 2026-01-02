中國跨年夜嚴控放煙花 多地出動警力抓捕 有人開年就領罰

我的頻道

中國新聞組／北京2日電
村鎮也禁放煙花爆竹，河南兩小伙新年第一天各領200元罰單。(取材自極目新聞)
村鎮也禁放煙花爆竹，河南兩小伙新年第一天各領200元罰單。(取材自極目新聞)

儘管部分省市逐漸鬆綁煙花政策，但隨著多地官方定調不辦跨年活動，中國民眾放煙花慶祝新年也遭警方強力抓捕，安徽、江西、浙江、河北、山東等地，跨年夜和元旦清晨都有警方集結追捕放煙花民眾事件，多人被帶走法辦，引發許多網民批評「連小確幸都要剝奪」。另各地也出現元旦三天小長假超2億人次的返鄉及出遊人潮，但受突降大雪影響，多處高速和機場封閉，不少民眾及旅客被困。

據極目新聞報導，昨凌晨新年鐘聲剛敲響，浙江寧波一名小伙就被警務人員當街控制，因他和同伴在密集人群邊上向天空燃放加特林煙花。據網傳視頻，許多人在寧波市中心的天一廣場跨年並放飛氣球，一名黃衣小伙和一名黑衣小伙將手中煙花向空中噴射，旁人嚇得紛紛閃開。很快有警務人員過來，黑衣小伙扔下煙花跑開，黃衣小伙被控制。

另1月1日當天凌晨，安徽蕪湖有幾個市民因為在路邊放煙花被警察抓捕；江西上饒有警車在街頭追逐一群沿路放煙花的電動車；河北秦皇島市海港區萬達廣場跨年現場，一名男子因為放鞭炮被捕；山東菏澤一名放煙花少年被警察逮捕；濟南多名「鬼火少年」在解放閣前飆車並燃放煙花被警方當場抓捕；江蘇徐州兩名男子爬上公交站頂燃放煙花，被依法治安拘留。

在村鎮也禁放煙花爆竹。河南清豐兩名17歲小伙新年第一天各領200元人民幣罰單，因為他們昨天在劉張莊村路段燃放煙花爆竹，清豐縣自2025年1月起實施的煙花爆竹燃放「禁改限」措施，允許放煙花時間不包括元旦，僅限小年、春節、元宵節。後來在2月15日又改為全域、全時段禁燃禁運禁售煙花爆竹。

警方抓捕放煙花民眾在網上引來兩種不同看法，不少網民支持取締有安全疑慮的放煙花行為，但也對多地有關煙花規定經常更改讓民眾難以依循有所怨言，「說好的鬆綁放煙花呢？」有網民則認為官方小題大作，元旦不准辦跨年，煙花這個小確幸也不准，「就這麼害怕人群聚集和煙火氣嗎？」

另外，元旦三天假期開跑，據交通運輸部統計，假期首日1月1日全社會跨區域人員流動量20813萬人次，環比增長0.2%，同比增長21%，高鐵「陸地航母」齊發畫面再現。

不過突降暴雪打亂了多地交通，12月31日下午，河南洛陽遭遇暴雪，多處道路被管控，大批前往老君山的遊客被迫在返回洛陽市區的途中滯留，很多人一度只能在車上餓著肚子睡覺，連熱水都沒有。西安今冬首場降雪致西安機場大面積航班延誤，有上海飛西安延誤了五個小時；陜西多條高速公路的近百收費站也被臨時管控。

遊客被堵在返程路上。(取材自極目新聞)
1月1日，山東菏澤，一名放煙花的少年被警察逮捕。（視頻截圖）
寧波黃衣小伙因放煙花被控制。（視頻截圖）
寧波兩個小伙在放煙花 。（視頻截圖）
2026年1月1日，民眾在重慶長壽湖畔觀看煙花秀。 (中新社)
突降暴雪，航班大面積延誤！很多人被困機場。(取材自魯中晨報)
跨年 河南 罰單

