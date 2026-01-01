繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也對中國免簽 1月2日起實施

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
圖為2025年8月31日，土耳其總統厄多安（左）赴中國出席上海合作組織天津峰會，並與中國國家主席習近平會晤。（取自中國外交部網站）
央視報導，土耳其將自1月2日起對中國公民開放免簽入境。而中國目前尚未對土耳其開放免簽。據報導，當地時間2025年12月31日，土耳其《官方公報》發布總統令，宣布自2026年1月2日起，對持中國普通護照的公民實行免簽入境政策。

根據規定，在每180天內，免簽停留時間累計不超過90天，適用於旅遊和過境目的。該決定依據土耳其「外國人和國際保護法」第18條作出。

此前，中國公民前往土耳其需要申請電子簽證，簽證費60美元，可獲180天內有效停留簽證30天。

去年8月31日，土耳其總統厄多安赴中國出席上海合作組織天津峰會，並與中國國家主席習近平會晤時曾說，願與中方密切高層交往，提升貿易投資水平，促進教育、旅遊等方面人文交流。

2025年有多國對中國放寬簽證政策。北京日報旗下「長安街知事」指出，中國和馬來西亞互免簽證協定於7月17日生效；南韓從9月29日起對中國團客免簽試行9個月；俄羅斯自12月1日至2026年9月14日對中國免簽30天；柬埔寨也將在2026年6月15日起為期4個月，對中國試辦免簽政策。

