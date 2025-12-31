鄭州「1碗餵7人」續麵事件 被改編成騙吃騙喝動畫 挨轟沒底線

河南鄭州 一家麵館今年8月因「免費續麵」規則引發爭議，涉事顧客馬女士等三名大人帶著四個孩子，只點了一碗麵卻多次加麵，第三次被拒後與店家爆發爭吵。事發四個月，有網友發現，續麵事件被改編成動畫，在短視頻平台和短劇平台播放。

極目新聞報導，某短劇平台跟續麵相關的有多部動畫，包括「波光續麵」、「超級加麵」、「波光吃麵」等，都以續麵事件為基礎進行改編，集數從9集到12集不等。

在短劇「波光續麵」的主頁，寫著詳細的劇情：我開了家飯店，主打一個無限續麵。原本是想著為窮苦人提供一餐溫飽。可是有一天，一個女人帶著6個孩子，點了一碗麵生生續了18碗。我好心相勸，她卻拍下視頻罵我是黑心商家，煽動網友網暴我……該劇熱度值顯示為1714萬。

動畫裡，女子帶著6個假兒子到麵館騙吃騙喝，還將續麵稱為「一個所謂偉大母愛背後的骯髒騙局」。在評論區，有網友發文詢問：「這好像是個真實故事改編的吧。」這些動畫，也在短視頻平台推出、播放。

對於這些動畫，鄭州續麵當事人馬女士發布視頻寫道：「沒有底線」、「正義永遠不會缺席」。馬女士說，她看到了相關動畫，已經向平台舉報相關內容，但目前平台並未將相關內容下架。

另有律師認為，相關動畫已經涉嫌侵犯馬女士名譽權。若侵權成立，責任方需承擔一系列民事法律責任，這包括停止侵害（下架動畫）、消除影響並恢復名譽（公開賠禮道歉，範圍需與影響相當），以及賠償損失。