「每棟建築美得像藝術館」北京時尚地標 三里屯煥新亮相

中國新聞組／北京31日電
國際知名品牌在三里屯太古里開設旗艦店，建築造型極具時尚感。（本報北京傳真）
國際知名品牌在三里屯太古里開設旗艦店，建築造型極具時尚感。（本報北京傳真）

臨近歲末，北京時尚地標三里屯太古里煥新亮相。全新的國際品牌庭院揭開面紗，眾多全球奢侈品牌的獨棟旗艦店陸續開業，全新藝術雕塑也亮相街區，帶領消費者通過漫步體驗的方式，領略時尚地標的煥新衍變。

「這些建築美得像藝術館！」三里屯太古里北區廣場上，攝影愛好者正對著新亮相的建築拍個不停：迪奧木質與玻璃元素相碰撞的外牆充滿流動感，路易威登獨棟建築在陽光映照下如同水晶宮殿，蒂芙尼的外觀呈現浪漫藍色，遠看如同藍寶石，獨特設計為商業街區增添了藝術氛圍。

據了解，這些建築都出自建築大師之手。北京迪奧之家由法國建築大師克利斯蒂安·德·波特贊姆巴克設計，北京路易威登之家由現代建築設計大師青木淳操刀，蒂芙尼旗艦店由國際知名的MVRDV建築事務所與美國著名設計師彼得·馬里諾共同設計。這些旗艦店均打破了傳統零售空間的概念，將品牌的歷史文化融入空間敘事，同時還引入了更多體驗業態。

除了國際大牌旗艦店，三里屯太古里北區也有更多生活方式品牌亮相。老鼎豐旗下融合菜品牌FENG FULL開設全大陸首店；古法粵菜品牌三清潭推出升級概念店「潭月」；上海人氣泰餐OROR by Fine入駐。在三里屯太古里南區，韓國潮牌Ader Error與韓國香氛美妝品牌Tamburins華北地區首店即將亮相。

街區迎來煥新之際，國際知名藝術家Jaime Hayon為三里屯太古里設計打造的藝術雕塑「Travel Angel」亮相街區多個角落。這些雕塑以青花瓷色調的東方美學為設計靈感，期待各路潮人探索打卡。

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

