哈工程1200師生操場「雪繪」航母 網友驚艷：這波硬核浪漫絕了

中國新聞組╱北京30日電
哈工程千餘師生在軍工操場上繪就雪地航母。(新華社)
哈工程千餘師生在軍工操場上繪就雪地航母。(新華社)

在230米長、112米寬的軍工操場上，一艘威武的「福建艦」航母破雪而行，伴隨其側的是三架艦載機；28日在哈爾濱工程大學舉辦的一場「熱『雪』鑄艦向深藍，青春共繪強國卷」大思政活動，1200餘名師生以雪為卷、以鍬為筆，冒著零下十幾攝氏度的低溫，繪製出大國重器的雄姿，實現一場冰雪藝術與硬核科技的碰撞。

新華社報導，哈爾濱工程大學師生們依據預先畫分的站位投入「施工」，鐵鍬與操場的碰撞聲，掃帚畫過積雪的沙沙聲，不少學生睫毛上掛著霜花，認真對照圖紙清理積雪、修整輪廓。「1300餘個定位坐標點，一個都不能錯。任何一個坐標的漂移，都可能導致最終圖案變形。」此次活動CAD製圖組負責人、哈工程機電工程學院碩士研究生賴駿洋說，為了將設計圖精準平移到2萬餘平方米的操場上，團隊首次採用俯視立體構圖，並歷經60餘版方案疊代。

此次活動打點組負責人、哈工程2024級博士研究生王澤軒說，利用北鬥實時差分定位技術，結合校內北鬥移動觀測系統，實現了厘米級的定位精度。10個打點小組將每一個特徵點精準地釘在雪地上，為後續「施工」提供導航。

一個半小時後，線條硬朗、細節精準的航母圖案在操場上清晰呈現。「福建艦入列標誌著中國進入『三航母時代』，作為哈工程學子，能親手『建造』它，我感到非常自豪。」連續兩年參與「雪艦」設計的哈工程2024級碩士研究生張馨元說。

從2018年最初的100人參與，到如今涵蓋18個學院、1200餘名師生；從簡單的輪廓，到如今多學科交叉、硬核技術加持的綜合實踐，每年在冰雪中建造航母「雪艦」的活動，已在哈工程舉辦七年。

哈工程黨委宣傳部部長呂開東說，學校雖地處東北內陸，卻始終堅守「為船、為海、為國防」的辦學初心。這一活動不僅是對專業知識的運用，更是家國情懷的傳承。

據報導，這次活動還在網上直播，一些網友留言說：「把航母搬到雪地上，這波硬核浪漫絕了！」「3D立體感拉滿，彷彿下一秒就要破浪前行！」「這是屬於哈工程人的浪漫，是流淌在血液的海洋基因。」

洛杉磯蜜雪冰城白人收銀小哥 用流利中文點單引熱議

