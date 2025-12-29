我的頻道

親人拒處理曹西平後事淪「公告招領」 乾兒子悲痛發聲

加州擬徵富人稅 億萬富豪想搬家

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

中國新聞組／即時報導
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)
近期，著名「黃河畫家」徐惠君在社交媒體發布視頻稱，他的巨幅畫作「黃河在咆哮」左下角位置不知道被誰不小心潑了墨。對此，徐惠君表示他不想查監控，也不想知道潑墨的人是誰。「事情已經發生了，查了也沒有意義，只能徒增煩惱，就算是找到肇事者，也會給對方帶來巨大經濟負擔，也許我可以採取一些補救措施，人世間的事情都是禍福相依的，說不定這處墨漬會成為這幅畫的神來之筆。」

極目新聞報導，徐惠君說，目前這幅畫已經有了很高的關注度，許多網友腦洞大開，提出了一些補救建議，有人提出可以在被潑墨的位置畫一匹駿馬、畫一位關公，還有網友建議畫一個外星人，他會評估並給被採納建議的網友送出自己的畫作。

據報導，徐惠君29日說，此事件發生於12月8日，地點在他江蘇江陰的藝術館，當時，他正準備為這幅畫題寫落款，因恰巧到了飯點，他就決定先吃飯。高高的腳手架上，一盆墨還放在上面。但是，等他飯後返回發現，腳手架上的那盆墨不知被誰打翻了，給畫作留下了一灘墨漬。事件發生後，徐惠君也有些傷心，他還給這幅畫另外起了一個名字「2025年最傷心的眼淚」。

最近，他來到山西美術館、太原美術館等地進行巡展，並展出了這幅作品。他說：「這幅巨作有126平尺，是我花費三個多月時間進行創作的，我的畫作一平尺市場價在3到5萬元，估計這幅被潑墨的作品市場價在380萬元人民幣(約54萬美元)左右。目前我並沒有，也不想找到潑墨者，我準備在全網徵集補救建議，並向建議被採納的網友送出我的畫作。」

資料顯示，徐惠君，1973年出生，江蘇江陰人，是中國當代著名畫家，以其獨創的「風雨皴」技法和磅礴大氣的黃河、海浪等題材山水畫聞名，在當代山水畫領域影響廣泛。現為民盟中央美術院副院長、民盟中央文化委員會副主任、中國藝術研究院研究員、中國美術家協會會員。

報導說，經查詢雅昌拍賣網站發現，徐惠君的上拍量和成交量均為三幅，成交額為156.45萬元。

