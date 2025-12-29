我的頻道

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

華佗上網？湘00後女大生「上山嘗百草」 強調沒有團隊

中國新聞組／即時報導
吳同學正準備將草藥送入嘴中。(取材自瀟湘晨報)
近日一名湖南「00後」中藥學女大學生上山講解並品嘗中草藥的短視頻在網路引發關注。畫面中，該名女生一邊介紹絡石籐、砂仁子、五味子等草藥功效，一邊將部分草藥送入口中，一邊稱「絡石籐可以止痛」，相關內容引發網友熱議，有人調侃其為「華佗上網」，也有人質疑安全性，另有不少網友對中藥學專業產生興趣。

據瀟湘晨報報導，當事人吳同學表示，自己目前居住在湖南懷化，為中藥學專業大四學生，從小便常隨外公上山採藥，具備一定專業知識儲備，並非隨意嘗食。她稱，希望透過實地展示與講解，讓更多人認識中草藥，並強調自己所嘗草藥均為確認過品種，且會吐出，不會吞食。

吳同學正在「吃」草藥。(取材自瀟湘晨報)
吳同學還表示，她從2025年開始經營帳號，至今已上山近10次，每次進山至少需5小時，最長曾從上午至傍晚才返回。拍攝時多在多座山間尋找藥材，午餐簡單進食紅薯等食物。她指出，不是每次都能找到適合科普的藥材，而且上山過程中需不斷行走，有的藥會生長在背陰處，有的藥則喜光，還有的藥生長位置較陡峭，偶爾需攀爬岩石，並曾在雨天拍攝導致受傷。吳同學介紹，她已經科普有20多種植物，「像可以止血的見血清、可以補氣的黨參等」

吳同學表示，辨別草藥需結合外觀、氣味與生長環境「察言觀色」，過去也曾辨識錯誤，之後改為先踩點確認再拍攝。因為植物、草藥種類繁多，她說除了課上教的內容外，也需要自己從書本、網站自學，同時有的藥在不同地區有不同名字，或者單憑圖片外觀、名稱可能存在誤判，「植物和人一樣，也要觀察其外觀、氣味等進行鑑別，比如黨參，在我們這邊就叫土人參，其實土人參並不是黨參，黨參是獅子頭菊花芯的，會有很濃的香味。｣

對於採藥是否破壞生態，她稱每次僅取部分並保留根系，第二年還可以長出來。她也說到，目前尋藥的過程中還沒有遇到大型動物，但會看到蛇，也遇到過毒蛇，不過因為是冬季，蛇的活性下降，她指出如果遇到蛇「不要去打擾它，不要尖叫，避開走就好了。」針對外界質疑其背後有團隊，她回應全程獨立完成，僅有家中小狗同行探路，並提醒網友切勿隨意模仿。關於未來計畫安排，她說想成為一名醫務工作者，帳號也想持續更新下去。

吳同學在山上。(取材自瀟湘晨報)
