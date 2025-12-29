福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

近來經由央視節目介紹，福建艦航母上唯一可以使用明火的地方，不是保障數千艦員飲食的廚房，而是醫務中心的理療室，專門用來給艦員做拔火罐、艾灸等中醫理療。觀察者網報導，福建艦對火種管控極為嚴格，除了理療室，所有區域全部禁止明火，連廚房做飯都不准有明火，士兵艙的被子都是用軍工級阻燃材料（可承受1200度高溫）。

據報導，有人覺得，「不就是點明火嗎？至於管這麼嚴嗎？」、「越南 海軍不就在甲板上生火做飯嗎？」、「美軍也在航母甲板上搞BBQ，為啥咱們就得管這麼嚴？」

事實上，無論是航母還是驅逐艦、潛艇，只要是在海上的軍用艦艇，對明火都是要嚴格管控的。

據報導，早在風帆時代，木製艦船本身就是易燃物，船上儲存有油料、飲用酒品、火藥等易燃易爆物品，但是那會畢竟沒什麼好的手段，所以水手們做飯、照明都得靠明火，那時就對火的管控非常嚴格，船上常備汲水的設備用於滅火使用。

中國購買的「明斯克」號航母2024年在裝修改裝時發生火災燒毀。（取材自觀察者網）

後來，到了工業革命時代後，艦船製造材質開始從木材變成了鋼鐵，但是這個時候的艦船依然怕火，這主要是因為艦船本身就是一個集合了戰鬥、工作、生活於一體的龐大設施，別看結構是鋼鐵的，但是內部的燃料庫、彈藥庫以及堆積各類物資的庫房，都是易燃易爆的。

而艦船內部艙室錯綜複雜，功能區域犬牙交錯，一旦出現火情的話，一來不容易準確判斷火情發生情況，二來大火容易在封閉空間內會迅速把一切能夠燃燒的物品都點燃，例如船員的衣物、儲存的油漆、麵粉、酒類等。

當溫度到達500℃時，鋼結構強度就會降低一般，一旦達到900℃，就會變軟失去支撐作用，造成內部結構坍塌。

現在，想在船上用明火做飯，無非就是用液化石油 氣或者天然氣 ，這些都是易燃易爆的危險品，因為即便是在不使用的情況下管道內也有燃氣，而這玩意兒一旦被點了，就是連燒帶爆。

據報導，軍艦如果要攜帶供幾十號人飲食保障一個月用的液化氣，至少要帶幾十立方米，那無論是用罐裝的燃氣瓶，還是專門在艙內加裝一個專門盛放燃氣的大罐子，且不說對於軍艦這種寸土寸金的地方過於奢侈。而且軍艦往往攜帶大量彈藥，在作戰中一旦被敵方火力擊中，彈藥加上燃氣爆炸的威力，那軍艦可能直接就炸了。

至於水下的潛艇就更不用提了，潛艇本身在水下就無法與外界進行空氣流通，只能依靠化學製氧獲得氧氣，明火會消耗大量非常寶貴的氧氣，潛艇的主機運行中可能會產生一氧化碳等可燃氣體，核潛艇的話還可能會存在電解水產生的氫氣，一旦遇到明火後果不堪設想。

遼寧艦上的電烤箱。（取材自觀察者網）

為了避免因為火災廢掉寶貴的艦艇，無論是現代水面艦艇還是潛艇，一般都是禁止明火做飯的，那麼該怎麼做飯呢？現在大部分的艦艇上用的都是用電磁爐、電熱鍋或者是微波爐做飯，不用的時候關掉，基本不存在起火風險，反正船上也不會缺電，只要船上還有燃油，發電機就能源源不斷地提供電力。

報導指出，為何越南海軍能在甲板上生火做飯，美軍也在航母甲板上搞BBQ，主要是因為越南保障條件有限，沒條件普及無明火炊具，只能冒險用明火。美軍也只是偶爾士氣激勵活動，航母甲板上就有噴淋消洗噴口，木炭不是燃氣和油容易撲滅，即便是有明火也不怕。