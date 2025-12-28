神20飛船返航推遲…小鼠在太空曾斷糧 喝航天員的豆漿

中國科學院科研團隊27日公布4隻小鼠的名字為望天、攬月、追雲、逐夢。(取材自央視）

4隻太空 小鼠的空間站之旅遭遇了突發事件，由於神舟二十號返回計畫因突發事件推遲，原定5天的太空飛行延長至14天。雖然科研人員在出發時為牠們準備了「一面牆的鼠糧」，但小鼠們還是遭遇了斷糧。航天員將自己的豆漿分給小鼠，堅強的「航天鼠」回到地面後也快速恢復了健康。

文匯報報導，中國科學院動物研究所研究員王紅梅表示，小鼠初到空間站時非常緊張，表現為，牠們的小爪子一直緊緊抓住躲避窩和籠子。隨着逐漸適應微重力環境，小鼠們也開始放鬆，牠們也開始自由自在地享受失重，飄着玩耍，反覆在躲避窩裡穿梭，適應得很快。

據報導，王紅梅指出，由於小鼠在軌時間超出原計畫，有一籠小鼠的鼠糧先吃完，所以經歷了斷糧的考驗。地面科研人員嚴格按照科研計畫，對地面對照組小鼠同樣實施了斷糧。面對這一危機，地面科研人員緊急商議了補給方案，最終選定豆漿作為小鼠應急食物。王紅梅表示，之所以選擇豆漿，是因為補給豆漿非常簡單，直接放在小鼠飲水處就可以完成，而且豆漿能同時提供水分和營養，滿足小鼠的應急需求。

很多人都關注到，小鼠們從太空返回地面時看起來有點「灰頭土臉」，似乎失去了活力。地面科研人員撫摸小鼠，用小針管給牠們餵水，經過幾個小時的恢復，小鼠們就開始自主進食鼠糧，逐漸恢復了活潑健康的狀態。