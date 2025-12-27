雪豹「凌寒」當年腦梗亡 西野園團隊「一群男人哭得像傻子」

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
雪豹護理復查現場。(取材自青海野生動物救護繁育中心）
西寧野生動物園在2019年完成世界首例雪豹白內障手術，用了5個小時為一隻老年雄性雪豹「凌寒」成功更換人工水晶體。但手術後第25天，「凌寒」卻因為陳舊性腦梗而死亡。西寧野生動物園原副園長齊新章回憶當時，「凌寒」心臟停跳40分鐘，每個人都知道牠已經死了，但是沒有一個人停下放棄，一群男人哭得像傻子一樣。

潮新聞報導，雪豹「凌寒」過世多年，近日一段齊新章的影片重新讓大眾憶起「凌寒」的故事。

「凌寒」是一隻老年雄性雪豹，在2019年初被牧民發現時已‌雙目失明‌，右眼患有‌嚴重白內障‌，左眼因外傷導致‌角膜穿孔並虹膜脫出‌，年齡估計在11歲以上，接近野生雪豹的壽命極限。‌養了10個月後，齊新章與團隊商議，決定為牠進行手術治療。

2019年11月26日，西寧野生動物園為雪豹「凌寒」順利完成白內障手術。

團隊以超音波乳化儀吸除術成功治療患有白內障的野生雪豹，雪豹「凌寒」成功接受右眼白內障手術，並更換了人工水晶體。手術當天，儘管因病情複雜，原本計畫1小時的手術足足用了5個小時，但在中國乃至世界均屬首例。

可是，到了術後第25天，不幸還是發生了， 「凌寒」突然倒地抽搐，經全力搶救無效死亡。說到這裡時，齊新章的語氣突然低沉了下來，其實可以感受到他全力以赴後的不甘心。他說：「這是特別特別不甘的一次，付出了那麼多努力，眼科手術很成功，術後護理也很順利，但因為陳舊性腦梗而死亡，還是留下了遺憾。」

齊新章曾表示，「救護好了但沒能放歸野外的還能接受，但還有一些是很不容易接受的，就像雪豹凌寒，我們想了所有能想的，也做了所有能做的，全力以赴對牠進行救護，但最終沒能活下來。」

人民網報導，青海野生動物救護繁育中心聯合中國農業大學動物醫學院金藝鵬教授帶領的野生動物醫學團隊，2024年成功為一隻救護的老年雌性雪豹進行白內障治療手術，經過50餘天術後護理，復查發現其眼部外觀恢復正常，未見視覺障礙，初步判定手術結果理想，達到治療預期，這是中國第二例雪豹白內障治療手術。

