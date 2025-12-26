我的頻道

美醫院為外籍病患移植器官 1次手術能賺200萬

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

安徽男月薪3850元 給領導們發5000紅包求加薪 下場曝

中國新聞組／北京26日電
男子月薪3850元，給領導發5000元紅包要求加薪，公司以「行賄」為由將他開除。（視頻截圖）
男子月薪3850元，給領導發5000元紅包要求加薪，公司以「行賄」為由將他開除。（視頻截圖）

一起藉發紅包求漲薪，進而引發勞動糾紛的案例受。2017年，安徽一名男子給四名領導發5000元（人民幣，下同，約713美元）紅包要求加薪，公司以「行賄」為由將他開除。

每日經濟新聞引述申工報訊息，2017年，安徽某公司員工孫某為謀求工資上漲，向領導江某轉帳2000元，另向兩位馬姓領導及舒姓領導各轉帳1000元，轉帳時均留言請求幫忙協調漲薪事宜。

此後，該公司以孫某存在 「行賄」行為為由，與其解除勞動合同。孫某對該處理結果不服，向相關部門申請勞動仲裁，主張公司違法解除勞動關係，要求支付賠償金2萬3100元，仲裁委員會最終支持孫某的訴求。公司不服仲裁裁決，向法院提起訴訟。

安徽省合肥市中級人民法院審理後，一審判決：公司解除與孫某的勞動合同，不符合法律規定，屬於違法解除，依法應支付違法解除勞動合同賠償金2萬3100元。（孫某勞動關系解除前12個月的月平均工資為3850元。）公司對一審判決仍有異議，提出上訴。

安徽省合肥市中級人民法院審理認為，2017年5月25日，孫某簽收公司更新的「員工手冊」。2017年7月1日，孫某續簽勞動合同。孫某作為在公司工作多年的員工，對單位的規章制度如何規定是明知的。

孫某謀求增加工資，本應按照公司的規章制度規定，通過正常途徑提出申請。但其卻通過私下向單位相關人員發放紅包的形式，提出增加工資的請求。其行為，顯然嚴重違反了公司的規章制度「員工手冊」的相關規定和雙方勞動合同中的相關約定，擾亂公司的正常管理秩序。

公司在發現孫某的不當行為後，經單位工會同意，解除與孫某的勞動合同，符合勞動合同法的規定，並非違法解除，無須支付賠償金。2020年4月13日，二審改判公司無需支付違法解除勞動合同賠償金2萬3100元。孫某不服二審判決，向高級人民法院申請再審。

安徽省高級人民法院審理認為，孫某向單位領導發數額較大的紅包，謀求勞動合同以外的利益，雖不構成刑法意義上的行賄，但屬於公司「員工手冊」規定的行賄行為。

公司發現孫某的不當行為後，經單位工會同意，解除與孫某的勞動合同，符合法律規定，孫某主張公司已喪失合同解除權，沒有法律依據。綜上，2020年9月17日，高院裁定如下：駁回孫某的再審申請。

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

