安徽男月薪3850元 給領導們發5000紅包求加薪 下場曝

男子月薪3850元，給領導發5000元紅包要求加薪，公司以「行賄」為由將他開除。（視頻截圖）

一起藉發紅包求漲薪，進而引發勞動糾紛的案例受。2017年，安徽一名男子給四名領導發5000元（人民幣，下同，約713美元）紅包要求加薪，公司以「行賄」為由將他開除。

每日經濟新聞引述申工報訊息，2017年，安徽某公司員工孫某為謀求工資上漲，向領導江某轉帳2000元，另向兩位馬姓領導及舒姓領導各轉帳1000元，轉帳時均留言請求幫忙協調漲薪事宜。

此後，該公司以孫某存在 「行賄」行為為由，與其解除勞動合同。孫某對該處理結果不服，向相關部門申請勞動仲裁，主張公司違法解除勞動關係，要求支付賠償金2萬3100元，仲裁委員會最終支持孫某的訴求。公司不服仲裁裁決，向法院提起訴訟。

安徽省合肥市中級人民法院審理後，一審判決：公司解除與孫某的勞動合同，不符合法律規定，屬於違法解除，依法應支付違法解除勞動合同賠償金2萬3100元。（孫某勞動關系解除前12個月的月平均工資為3850元。）公司對一審判決仍有異議，提出上訴。

安徽省合肥市中級人民法院審理認為，2017年5月25日，孫某簽收公司更新的「員工手冊」。2017年7月1日，孫某續簽勞動合同。孫某作為在公司工作多年的員工，對單位的規章制度如何規定是明知的。

孫某謀求增加工資，本應按照公司的規章制度規定，通過正常途徑提出申請。但其卻通過私下向單位相關人員發放紅包的形式，提出增加工資的請求。其行為，顯然嚴重違反了公司的規章制度「員工手冊」的相關規定和雙方勞動合同中的相關約定，擾亂公司的正常管理秩序。

公司在發現孫某的不當行為後，經單位工會同意，解除與孫某的勞動合同，符合勞動合同法的規定，並非違法解除，無須支付賠償金。2020年4月13日，二審改判公司無需支付違法解除勞動合同賠償金2萬3100元。孫某不服二審判決，向高級人民法院申請再審。

安徽省高級人民法院審理認為，孫某向單位領導發數額較大的紅包，謀求勞動合同以外的利益，雖不構成刑法意義上的行賄，但屬於公司「員工手冊」規定的行賄行為。

公司發現孫某的不當行為後，經單位工會同意，解除與孫某的勞動合同，符合法律規定，孫某主張公司已喪失合同解除權，沒有法律依據。綜上，2020年9月17日，高院 裁定如下：駁回孫某的再審申請。