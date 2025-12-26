豪車在中涼了？ 保時捷中心曝人去樓空 奔馳也傳停產

鄭州中原保時捷中心。(取材自藍鯨新聞)

外國豪車在中國涼了？德國 名車品牌保時捷在河南 最大經銷商「鄭州 中原保時捷中心」近日被曝一夜之間人去樓空，數百名車主已支付定金卻提不了車、員工遭拖欠薪水，引發集體維權，初步統計涉案金額超過百萬元（人民幣，下同，約14.27萬美元）。另外，德國奔馳與中國北汽集團合資的「北京奔馳汽車有限公司」也傳出12月上旬突然停止生產，並遣散超過3000名員工。

來源：YouTube

綜合澎湃新聞、新黃河、明報等媒體報導，鄭州中原保時捷中心原是業界明星門店，近日卻傳出一夜之間人去樓空。該中心銷售「小孟」表示，他23日上班時發現，原本停放在展廳陳列的汽車和其他辦公用品被清空，而門店前一天還在正常營業，「有七、八位客戶順利提車」，自己和其他同事對突如其來的變故毫不知情。

受事件影響，已支付定金的客戶無法提車，已提車的客戶無法辦理車牌，有客戶無法使用維修保養服務，也有員工被公司拖欠薪水和報銷款項數萬至數十萬元不等。目前維權群組已有超過200人登記，初步統計涉案金額超過百萬元。

據了解，涉事門店由東安集團營運，該集團在貴陽、新鄉等地的多家門店也出現異常。貴陽孟關保時捷中心的員工同樣在清晨到崗時才發現無法進入門店，該店電話目前無法接通，官方抖音帳號也被設為私密狀態，過往內容全部不可見。據現場知情人士透露，該門店最後一批庫存車輛已於24日完成轉移，目前展廳內空空如也，僅剩少量桌椅及維修設備。

公開資料顯示，貴陽孟關保時捷中心2023年9月20日正式開業，是當地首家「睿境計畫」保時捷中心，當時保時捷中國總裁柯時邁還親自到場祝賀。而這家被東安集團寄予厚望的豪華門店，從開業到如今疑似停擺，僅營運了兩年零三個月。

保時捷在中國市場已然陷入困境，自2021年交付數量達高峰後，保時捷在華銷量連年走低，去年銷量較前一年大減28%，遠高於全球市場3%的跌幅。曾在保時捷供職的理想汽車設計總監鮑姆（Ben Baum）表示，小米SU7與保時捷Taycan的設計、性能相似，前者價格卻只有後者的六分之一，令保時捷「只剩品牌價值，不再有產品價值」。

另外，德國奔馳與中國北汽集團合資的「北京奔馳汽車有限公司」也於12月上旬傳出突然停止生產，不但拆除奔馳標誌，並遣散超過3000名員工。