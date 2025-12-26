取代洋節…中官媒稱12/24是長津湖勝利日 有說服力嗎？

我的頻道

中國新聞組／北京26日電
中國有不少人抵制洋節。杭州中心聖誕樹被拆，幾天後又裝回去，「拆了又裝、裝了又拆」，引發網友討論。（翻攝自抖音）
中國有不少人抵制洋節。杭州中心聖誕樹被拆，幾天後又裝回去，「拆了又裝、裝了又拆」，引發網友討論。（翻攝自抖音）

今年聖誕節，中國「抵制洋節」似乎找到新策略。新華社發帖稱：「12月24日是長津湖戰役勝利紀念日」，企圖取代「聖誕節平安夜」；此外，網上多次傳出政府機構的紅頭文件，禁止參與聖誕節活動，多地教育機構丶學校也發出「拒絕洋節」倡議書。這些舉措惹網民嘲笑，稱外國人過春節是中華文化傳播世界，中國人卻不能過聖誕節，根本「雙標」。

綜合德國之聲、法廣、中央社等媒體報導，中國官方為「抵制洋節」，展開新一波輿論操控。新華社24日發帖稱，「12月24日不是平安夜，是抗美援朝戰爭中的長津湖戰役勝利的日子，志願軍在零下40℃的極寒環境中，身著單薄棉衣，與裝備精良的美軍展開殊死較量。」

據了解，1950年底，在朝鮮半島北部的長津湖地區，中國軍隊和以美軍為首的聯合軍之間爆發了一場戰鬥。中國軍隊元帥劉伯承多年後評價：中國志願軍一個兵團圍殲美軍一個師，付出了十倍於敵的代價。

官媒發聲後，「長津湖勝利日勿忘先烈」的新一輪輿論，開始在各個網路平台廣泛傳播。除此之外，網路上也傳出政府機構和中小學的紅頭文件，禁止參與聖誕節活動、穿戴聖誕節服飾、扮演聖誕老人或者小天使等；警察也出現在教堂門口或者街頭，阻止人們參與此類活動。

根據X帳號「李老師不是你老師」發布的一則視頻，12月24日在上海黃浦區長樂路，有一個女孩裝扮成聖誕老人，帶著小狗向路人分發「平安果」 ，遭到警察傳喚。女孩稱，警局裡還有更多「聖誕老人」也被傳喚來做審訊筆錄。

官方打壓洋節的氛圍也影響到教會，北京丶廣州等地的天主教堂在平安夜和聖誕節雖仍可舉行彌撒，但活動不對外開放，並設有人數限制。天主教上海教區主教沈斌則在聖誕牧函中提到「從嚴治教、崇簡戒奢」，針對宗教教職人員在服飾、飲食、出行等方面做出「7項禁止」。

然而官方的宣傳攻勢並未完全阻止民間的慶祝熱情，小紅書丶抖音等年輕人常用的社交平台上，出現了大量創意聖誕貼圖，有人用燒鴨丶腸粉丶鳳爪等食物拼擺成聖誕樹造型，上傳網路互祝聖誕快樂；也有人分享AI聖誕樹圖片製作教學，教網友利用不同物品製作屬於自己的「聖誕樹」圖片，發送給朋友。

且今年未再禁止商場擺放聖誕樹或聖誕裝飾，北京各大商場、高檔酒店出現大規模布置聖誕氛圍的彩燈及聖誕樹，熱門餐廳平安夜和聖誕節這兩天的訂位爆滿，現場排隊更要排超過兩個小時。

