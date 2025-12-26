我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

聖誕節剛過 「世界超市」義烏已在為明年節日備貨

中國新聞組／北京26日電
義烏剛忙完今年聖誕節生產銷售，馬上就有商家設計製造明年的耶誕新品。圖為客商在義烏國際商貿城內挑選聖誕產品的樣品。（新華社）
義烏剛忙完今年聖誕節生產銷售，馬上就有商家設計製造明年的耶誕新品。圖為客商在義烏國際商貿城內挑選聖誕產品的樣品。（新華社）

昨天才過完一年一度的聖誕節，「世界超市」浙江義烏作為全球最大聖誕用品集散地，已開始為明年（2026年）聖誕節出貨作準備了。

新華社報導，義烏出口的2萬多個品類聖誕用品占全球市場的近80%，每年向100多個國家和地區的人們送去聖誕歡樂。　　

在義烏經營俊鴻聖誕服飾禮品的蔣江平，已把2026年新款產品擺到醒目位置。這位從事聖誕用品生產銷售近30年的商人，敏銳地捕捉著市場變化前沿趨勢。他說，今年10月，工廠已著手2026年新產品的設計，還有許多老客戶發來定製需求。目前，已經推出200多個新款，計畫總共推出約400款。

海關數據為商家的選擇提供了佐證：今年前三季度，義烏聖誕用品出口51.7億元（人民幣，下同，約7.37億美元），同比增長22.9%。

面對全球貿易的不確定性，今年海外採購商提前備貨，傳統上在夏季達到高峰的聖誕訂單4月起就開始增長。「今年的聖誕出口季明顯提前，僅5月出口額同比增長就超過90%。」義烏海關相關負責人說。

今年前三季度義烏聖誕用品出口市場中，拉美、歐盟同比分別增長17.3%和45.0%，合計占義烏聖誕用品出口總額超六成。

創新是義烏商品在全球始終保持競爭力的「密碼」。在某工藝品有限公司的店舖門口，兩個針對2026年聖誕節全新「亮相」的聖誕老人身著金黃、亮紅色服裝，隨音樂搖擺。「這款聖誕老人的價格比傳統產品高出三分之一。」公司負責人何俊說，「人工智能等新技術的進步和客戶對於高質量產品的需求，倒逼我們不斷創新，尤其是開發互動性更強的產品。」

何俊表示，設計生產一款跳舞聖誕老人需要與產業鏈上20多家企業緊密協作。得益於當地完善、扎實的產業鏈生態，公司每年能推出約300款新品。

隨著元旦與春節臨近，義烏的年畫掛曆行業海外訂單已陸續發貨，內銷市場也早已進入旺季。

義烏以其完備的產品品類、快速靈活的響應和高效的貿易模式，在國際環境複雜多變的背景下，成為全球節日經濟不可或缺的一環，並持續引領全球小商品貿易風潮。

聖誕節 人工智能 春節

上一則

海南「封關」 打造開放性經濟新樞紐

下一則

中喊堅定反腐 全國政協撤銷8委員 7人有軍工、能源背景

延伸閱讀

英王查理三世聖誕文告 強調異中求同重要性

英王查理三世聖誕文告 強調異中求同重要性
戴克高地聖誕燈光秀 華人冒寒風拍照打卡稱不虛此行

戴克高地聖誕燈光秀 華人冒寒風拍照打卡稱不虛此行
教宗上任首篇聖誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境

教宗上任首篇聖誕文告籲俄烏對話 主持彌撒提加薩困境
伊斯蘭國謀劃聖誕和新年攻擊 土耳其拘捕115人

伊斯蘭國謀劃聖誕和新年攻擊 土耳其拘捕115人

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單