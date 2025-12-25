福建艦超近視角 電磁彈射瞬間爆發 艦載機「0幀」急停

我的頻道

中國新聞組／北京25日電
福建艦彈射超近畫面播出。（取材自央視）
前不久，福建艦等多艘艦艇組成的航母編隊完成了海上訓練任務。福建艦電磁彈射系統是中國自主設計、自主研發、自主製造的航母核心設備，它的爆發力有強？央視「焦點訪談」24日播出福建艦彈射超近視角，展示福建艦電磁彈射系統瞬間啟動和「0幀」急停（0幀為網路語，形容快到令人猝不及防）。

來源：YouTube

專家表示，艦載機彈射起飛的時間只有2秒，在距離並不長的彈射跑道上完成高速爆發和瞬間降速為零，這一些，福建艦都做到的了。

在這次實兵訓練任務中，殲35、殲15T、殲15DT、空警600等多型艦載機完成了多架次彈射起飛和著艦訓練，有效檢驗了福建艦電磁彈射、回收和甲板作業能力，艦機適配性得到進一步驗證。

海軍福建艦暴宇表示，電磁彈射裝置的最大優勢，就是能夠在較短的距離內，將飛機加速至起飛速度，最大的特點是能夠滿足更多種類、類型的艦載機，在不同的工況下所有的起飛需求。我們有了彈射裝置之後，對於航空母艦載機的出動效率來講，有了很高的提升，能夠確保我們的平台接連不斷向外放出艦載機。

有了電磁彈射技術，就能飛得更遠，打得更狠。身為中國的第三艘航空母艦，福建艦跳過目前國外航空母艦以蒸氣為動力的傳統彈射方式，直接跨越到更為先進的以電能為動力的電磁彈射。相較於蒸汽推進的彈射系統，電磁彈射推力大、效率高、還能精準拿捏彈射的力道。艦載機就能在裝滿油、掛滿彈的情況下實現短距起飛、快速出動。而單位時間內起飛戰機更多、更快，勝算也更大。電磁彈射不止通過以量取勝來提升戰鬥力，空警600作為空中預警機因為起飛速度慢，原來是上不了艦的，有了推力強大的電磁彈射，如今它也能隨艦出征，這就讓航母戰鬥群又多了一雙千里眼、一對順風耳、還有一個空中大腦，整體戰鬥力得到了極大提升。正因如此，福建艦的電磁彈射系統成為全艦最引人注目的焦點之一。

海軍工程大學魯軍勇表示，我們看到艦載機彈射起飛的時間只有兩秒，但我們為了這一刻足足堅守了20多年。我們從零起步，在沒有任何參考借鑒下，大膽創新，將核心技術牢牢掌握在自己手裡。

福建艦艦長陳治國表示，身為中國第一艘電磁彈射型航空母艦的艦長，有信心帶領全艦官兵駕馭新型戰艦挺進遠海大洋，直面風高浪急。目前首要任務是緊前組織新裝備性能測試檢驗，加速提升艦載機滿編駐艦保障水平，早日形成編隊體系作戰能力。我深信，沿著習主席所指明的建設發展路徑，福建艦一定能夠劈波斬浪，犁開全新航跡，堅決完成黨和人民賦予的使命任務。

