1年少16人… 解放軍現役上將剩6人 反映反腐力度極大

記者陳宥菘／綜合報導
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。(新華社)
中央軍委晉升上將軍銜儀式22日在北京八一大樓舉行，中央軍委主席習近平等領導人與晉升上將軍銜的楊志斌（後左）、韓勝延（後右）合影。(新華社)

解放軍反腐升級背景下，中央軍委22日舉行今年首次晉升上將軍銜儀式，港媒指出，這意味著各大戰區、軍兵種逐步結束「群龍無首」狀態，開始任命新首長。不過，出席儀式的上將僅有六人，較上次整整少了16人，反映出「軍隊高層反腐力度之大」。

解放軍新任東部戰區司令員楊志斌、新任中部戰區司令員韓勝延，22日從中央軍委主席習近平手中接過晉升上將軍銜命令。港媒專欄「中國觀察」24日依據央視新聞畫面分析指，除兩名新上將，僅有另四名上將出席此次儀式，分別是軍委副主席張又俠、張升民，軍委委員劉振立、防長董軍。

文章指，解放軍上一次在去年底的晉銜儀式有約20名上將出席，不僅一年之內少了16人，其中不少人已官宣落馬，且對照總兵力200萬的解放軍，本應有約40名現役上將，現在只有六名，「堪稱奇觀」。

而若是兩岸對照，現有解放軍六名上將還少於國軍現役十名上將。解放軍各大軍種及武警部隊的司令、政委，此前僅存空軍司令員常丁求、空軍政委郭普校、陸軍政委陳輝無事，但這三人本次也告缺席，多位10月在中共20屆四中全會現身的上將，此次也未見蹤影。另，預料解放軍的陸軍與空軍參謀長、紀委書記等四位中將已分掌兩軍工作。

中國全國政協第45次主席會議24日審議通過關於撤銷一批政協委員資格的決定，其中至少包含張冬辰、曹建國、樊友山、曾毅等四人具有軍工背景。

解放軍 習近平 中共

