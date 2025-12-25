我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

翁同龢後人藏品贈美曾被批數典忘祖 如今被指「有遠見」

中國新聞組╱北京25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
翁萬戈90多歲時。（取材自澎湃新聞）
翁萬戈90多歲時。（取材自澎湃新聞）

南京博物院近日爆出盜賣藏品醜聞，網友熱議文物管理漏洞恐怕不是個別現象；而翁同龢後人翁萬戈2018年無償捐贈大量國寶給波士頓藝術博物館，曾被一些中國人指「數典忘祖」，如今許多網友表示可以理解。

翁同龢是晚清同治與光緒兩代帝師，翁萬戈是其五世孫。翁萬戈1948年把家藏打包從天津運到上海，再從上海運到紐約，他也在1949年初到達美國。2018年，翁萬戈百歲生日當天，宣布向美國波士頓藝術博物館捐贈183件文物。

波士頓藝術博物館當時在官網表示，這是史上數量最多且意義非凡的一批中國書畫捐贈。但這次捐贈在中國引起極大爭議，根據香港明報，有些人認為這些文物「不屬於某個人，屬於國家」，而在社群媒體上，有些網友批評翁萬戈「吃裡扒外」、「數典忘祖」。

在此之前，翁萬戈曾於2000年轉讓一批珍貴古籍給上海圖書館。根據上觀新聞，上海市人民政府當時斥資450萬美元收入了這一批翁氏藏書。對此也有網友質疑，為何捐給中國的機構收取費用，但捐給波士頓藝術博物館卻是無償。

近日因南京博物院的醜聞，一些自媒體又透過短影音、文章重提翁萬戈舊事，這些網友表示，現在能夠理解為何翁萬戈寧願把珍貴的文物捐給聲譽卓著的國外博物館了，甚至稱他有遠見；也有部分網友稱，上海圖書館沒有好好保護相關受贈文物。

上海圖書館、上海市古籍保護中心22日晚發布嚴正聲明稱，近期網路上關於該館「拍賣翁氏藏書並牟利」的說法，純屬謠言。

聲明中表示，上海圖書館始終依法依規管理各類館藏。自2000年翁氏藏書整體轉讓入藏以來，該館從未以任何形式對外處置該批古籍。這批古籍專藏被妥善保存在上海圖書館古籍善本書庫，並透過展覽、講座、出版等多種方式服務廣大讀者。

南京博物院上周爆出盜賣古代畫作藏品的醜聞，隨著事件越鬧越大，江蘇省委、省政府23日決定成立調查組全面調查；中國國家文物局也成立工作組赴南京。

中國公益在線網是由北京益行智庫信息科學研究院主辦並運營的媒體網站，該網22日對南京博物院事件刊文，指「家賊難防，全國的博物館都該查一查了」。

文章說，這起事件並非孤例，「近年來，國內博物館屢次爆出文物管理問題：有的博物館將珍貴文物長期堆放在庫房，任其損毀；有的博物館將文物外借後去向不明；還有的博物館將文物作為禮品贈送。這些現象反映出當前博物館管理體制的深層次問題」。

波士頓 社群媒體 香港

上一則

溫州醫科大學本科生 1年發40篇論文 網驚：品質如何？

下一則

南博前院長徐湖平涉盜賣被帶走 獨棟別墅被指藏滿文物

延伸閱讀

南京博物院前院長涉盜賣被帶走 傳別墅藏滿古器、字畫

南京博物院前院長涉盜賣被帶走 傳別墅藏滿古器、字畫
徐湖平升南博院長 「江南春」就6800元賤賣給「顧客」

徐湖平升南博院長 「江南春」就6800元賤賣給「顧客」
15年前就舉報… 南博退休職工：前院長徐湖平盜故宮國寶

15年前就舉報… 南博退休職工：前院長徐湖平盜故宮國寶
南京博物院醜聞擴大 前院長被指盜走數以千計國寶

南京博物院醜聞擴大 前院長被指盜走數以千計國寶

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
保時捷在中國大陸逾300座自建充電站，將於明年3月停止營運。（微博照片）

保時捷中國逾300座自建充電站 明年3月停止營運

2025-12-22 09:30

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列