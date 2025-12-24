徐湖平升南博院長 「江南春」就6800元賤賣給「顧客」

我的頻道

中國新聞組／北京24日電
龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英「江南春」圖卷（局部），2025年出現在北京一拍賣公司預展中。（取材自微博）
中國南京博物院盜賣古代畫作藏品醜聞擴大，據悉，該院前院長徐湖平被檢舉盜竊藏品，還把書畫送給各級官員。近日南京博物院館藏龐萊臣後人捐贈的名畫「江南春」現身拍賣市場，引發巨大反響。國家文物局23日表示，已成立工作小組赴南京開展工作。

澎湃新聞報導，南京博物院19日公布證據鏈中，1997年5月8日，被認定為贗品的明代仇英「江南春」圖卷撥交給原江蘇省文物總店，於2001年4月16日被「顧客」以6800元（人民幣，下同，約967美元）價格購買，銷售清單英明示為「仇山」(仿仇英山水卷)。最關鍵的「買方」一欄，登記的並非具體姓名，而是意義模糊的「顧客」二字。

然而「顧客」是誰？為何是這樣空洞的稱謂？一名成長於書畫鑑定世家的知名藝術經紀人表示，「顧客」二字其實是當時文物商店對於重要購買者的一種既常規又特殊的操作，「當時普通顧客一般都是要署名的，但只署『顧客』二字是因為不能署名，例如是重要人物購買或根本不想讓人知道是誰購買，圈內稱之為『內櫃』」。

據相關文獻顯示，撥出文物簽署最直接的關鍵人物徐湖平時任南京博物院副院長，兼任銷售方江蘇省文物總店法人代表，徐湖平當時既是藏品流出的「批准者」，同時是賣出者文物商店的一把手，而最關鍵的是，他與其後高調宣示收藏明代仇英「江南春」圖卷的南京收藏家陸挺有著十分密切的關係。在南京的文化圈中，兩人是多年的好友。

陸挺是南京人，有意思的是，徐湖平也是江蘇省收藏家協會創始會長，而陸挺則是江蘇省收藏家協會的顧問。兩人是同一收藏圈層核心組織的「主席」與「顧問」關係。

2001年1月，徐湖平轉正任南京博物院院長，而僅僅3個月後「江南春」就被6800元被「顧客」買走。而在這4年的關鍵時期，徐湖平同時是南京博物院的實際負責人和江蘇省文物總店的法人代表。

不過，也有藝術收藏人士對分析不排除「先上車後補票」的可能。

由於先前公開的報導都集中在南博舊藏仇英「江南春」圖卷由陸挺收藏，2025年5月，陸挺因病去世，「江南春」圖卷其後現身拍賣市場，很多人以為是陸挺家屬送上拍賣市場，然而據悉，此畫並非由陸挺家屬上拍，而是由一名寧波人朱光送拍。

據收藏界人士指出，朱光原先是寧波人，前幾年辭職後專職從事書畫交易，獲利頗豐，他本人非常低調，經常在國外，待在寧波的時間並不多。

報導稱，一位收藏拍賣界人士透露，「江南春」圖卷從十竹齋到寧波藏家的流轉的具體經辦人是南京十竹齋藝術品投資有限公司的孔超，轉讓給朱光的價格不低於5000萬元（約710萬美元）。

南博2025年12月19日公開的資料，「江南春」2001年4月16以6800元被...
南博2025年12月19日公開的資料，「江南春」2001年4月16以6800元被「顧客」買走，銷售清單為「仿仇英山水捲」。（取材自澎湃新聞）

