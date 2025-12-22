長沙爆發外送員大規模抗爭 直播間被封鎖

湖南長沙22日爆發一起外送員抗議事件，起因是外送員抗議被限制騎車進入社區送餐。（圖／截自網路影片）

湖南長沙昨(22)日爆發一起外送員 抗議事件，起因是外送員抗議被限制騎電瓶車進入一處社區送餐，多個外送平台騎手集結現場聲援。抗議從22日一直持續至今晨，警方介入驅散並封鎖資訊，但外送員仍持續在現場鳴笛抗議，規模有持續擴大跡象。

根據《李老師不是李老師》在社群平台X上發布的多則貼文，整起事件起源於12月22日，在長沙合能璞麗小區（大樓社區），有外賣騎手（外賣員）抗議，他們被要求只能推車或步行進入社區送餐，住戶則可以騎著電瓶車進出。

事後更詳細的衝突過程揭露，當時社區保安因禁止外送員進入社區引發雙方衝突，外送員強行進入撞倒攔截的保安，現場有人指著外送員大罵：「你自己不把自己當人」。外送員稱，他們也不想送餐到這個社區，但被平台強制派單無法取消。騎手質問，如果不讓他們騎車進入，那麼社區住戶是不是就應該別再點外賣？

影片顯示，當時抗議現場的參與者有來自美團外賣和阿里巴巴 旗下「淘寶閃購」等平台的外送員，他們聚集在社區門口，集體高喊「道歉」；大批外送員將保全團團圍住、高喊「Ｘ你媽」等口號，雙方持續對峙；也有外賣員騎手情緒激動，對著安全室（管理室）大吼「出來啊，快啊」、「躲什麼」，要求社區出面回應。

有路人發文表示，周邊眾多騎手聞訊後迅速向事發地集結，馳援抗議，「比公安反應迅速」。當外賣員經過時，路邊有不少民眾高聲歡呼，主動讓路給這些外送員，或是對著呼嘯而過的外送員比讚。

據悉，美團已停止該區域的服務，在其App上定位為「合能 璞麗」時，頁面會顯示「抱歉，您當前定位所在區域暫時無法提供配送服務，如有疑問，可聯繫客服諮詢」。

抗議活動一路從22日白天持續到夜晚，並有越來越多外送員加入抗議行動，他們騎著電瓶車紛紛趕往現場，以鳴笛、亮燈等方式聲援現場的外送員；也有外送員開啟「狂歡模式」，在馬路中央轉圈；現場還出現外送員象徵性地「黃袍加身」，上頭寫著「見到朕為何不跪」，引發圍觀民眾歡呼鼓掌。

隨著抗議活動持續進行，開始有警力在附近集結。據稱，公安、特警和交警紛紛出動，陸續到達抗議現場；有警方用手指著正在拍攝的外送員，要求他們迅速離開現場；直到23日凌晨，現場仍聚集大批外送員，也有疑似領導的人出現在現場。

據指出，當局隨後切斷附近的路燈和建築物的燈光，強行驅散聚集的外送員和圍觀群眾；而多位進行直播的大陸網友，其直播間被一一封鎖、抖音帳號被陸續封號；百度 等平台上也已找不到相關資訊。