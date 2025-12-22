大興機場提示語接地氣 「兒化+絮叨」像跟北京大爺聊天

我的頻道

中國新聞組／即時報導
北京大興機場提示牌上的兒化音京味兒十足。(取材自千龍網)
北京大興國際機場航站樓內，近期出現一批帶有濃厚京味兒的提示語標識，因大量使用兒化音與口語化表達，被旅客形容為「絮叨但貼心」，在社群平台引發熱議。包括「中轉旅客看這兒」「沒錯！不管去哪個登機口，您都得先下樓」「告訴你一個秘密：國內航班值機、安檢，不用上樓，本層能辦」等提示語，不僅突破傳統制式標語風格，成為不少旅客在機場內辨識動線的重要參考，更是火爆全網衝上熱搜。

綜合千龍網、新京報報導，走進大興機場，旅客自地鐵B1層進入航站樓時，即可看到多塊字號醒目、重點加粗的提示牌，不僅用紅字、下劃線標示關鍵資訊，英文說明亦依重要程度區分字級。完成安檢後，候機區多條指廊交錯，螢幕上則以「您當前在三層，沒錯！不管去哪個登機口，您都得先下樓」等語句，反覆強調行走邏輯；前往地鐵或網約車方向時，標示牌更直接提醒「不要上樓」，避免旅客誤判路線。除「絮叨」表述外，提示牌亦大量使用「這兒」「看這兒」等兒化音，提升辨識度與親和力。

對於這些提示語，旅客反應多為正面。不少網友留言稱，標語「像北京大爺聊天」「感覺親媽在帶路，就怕孩子走丟。」，認為在動線複雜的航站樓內，這種口語化說明比單純箭頭與樓層標示更易理解。多名受訪旅客表示，因為提示語本身具有吸引力，反而會完整讀完內容，進而快速確認方向。首次到訪大興機場的年長旅客也指出，相較傳統標識，這類提示更直觀「服務性更強」，有助於迅速建立空間概念。

大興機場航站樓管理部服務管理主管楊帆表示，相關提示語的設計靈感，來自安檢人員長期口頭重複說明的實際情境。大興機場航站樓管理部服務管理主管楊帆表示，有一次和同事們的發現，「我們聽到安檢人員不厭其煩地向多個旅客解釋『您先下樓，才能去到對應的登機口』。所以我們腦筋一轉，乾脆就把這句話寫上提示牌。」另外，考慮到旅客可能會產生疑問，為了增強確定性和趣味性，楊帆和同事們選用大興機場服務品牌吉祥物，用擬人化的口吻說出「沒錯！」使用擬人化語氣強化確定性。

據介紹，這類標識自去年4月、5月起陸續使用，目前已達到預期效果，未來將持續依據旅客動線與使用回饋進行調整。看到網友說標識設計很有意思，楊帆表示很高興，也很受鼓舞，稱會繼續為大家的出行保駕護航。

